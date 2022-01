La Selección Mexicana obtuvo aire al ganar por 2-1 a Jamaica, en un partido que recién pudo remontar en los minutos finales. Una derrota, después de cerrar el 2021 con sendas caídas, hubiese significado un duro golpe para Gerardo Martino, ya que en las últimas semanas recibió numerosas críticas.

Quien salió a respaldarlo en esta ocasión, fue Diego Lainez, uno de los jugadores más jóvenes de la Selección Mexicana. Martino ha respaldado al volante ofensivo, ya que lo convocó a pesar de la inactividad que arrastra en Real Betis, e incluso lo utilizó como primer cambio ante Jamaica cuando el Tri perdía 1-0.

Lainez destacó la confianza del entrenador, al expresar: “Yo trabajo para eso, porque el profesor es el que nos ve todos los días y es el que tiene que elegir la mejor opción para el equipo. Respeto mucho las decisiones, es un gran profesor, todos confiamos en él y lo que le sigue lo acatamos para dar lo mejor de nosotros, creo que hasta ahora todo ha ido muy bien”.

En diálogo con Azteca Deportes, el joven de 21 años se refirió a los minutos que tuvo ante Jamaica: “Tuve la oportunidad de jugar varios minutos. Creo que me sentí con confianza. Siento confianza hacia mi y cuando eso pasa sirve mucho y tengo mejores opciones para hacer las cosas bien”. Lainez aseguró: “Yo creo que siempre voy a dar mi mejor esfuerzo con la camiseta de la Selección”.

Mientras aguarda por saber si seguirá en Real Betis, donde no es prioridad para Manuel Pellegrini, Lainez disfruta los minutos con el Tri: “A un futbolista siempre le da confianza jugar y más si hace las cosas bien. No me queda más que trabajar en equipo para tener más minutos y en mi puesto, porque es un año muy importante y lo tengo claro”, destacó.