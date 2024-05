Luego de algunos meses de trámites y papeleos, Nicolás Ibáñez completó su proceso de naturalización y consiguió obtener la ciudadanía mexicana. Esto significa que el delantero de Tigres UANL, nacido en Argentina, ya es elegible para representar a la Selección Mexicana que conduce Jaime Lozano.

A propósito de esto, el futbolista del conjunto felino habló con el periodista César Luis Merlo y se mostró ilusionado con la posibilidad de recibir un llamado por parte del Tri, que a partir del próximo 20 de junio comenzará a disputar la Copa América en Estados Unidos.

Nicolás Ibáñez ya es elegible por la Selección Mexicana. (Imago)

“Estoy muy contento y muy feliz. La nacionalización es algo que venía deseando hace un tiempo, desde que llegué a México me hicieron sentir uno más y me trataron muy bien. Eso lo valoro muchísimo”, expresó el ex delantero de 29 años que también registró pasos por Atlético de San Luis (2018-2021) y Pachuca (2021-2023) en el futbol mexicano.

En tanto, Ibáñez afirmó que sería un “orgullo” recibir un llamado de la Selección nacional para formar parte de una convocatoria. “Ahora a trabajar duro, seguir metiéndole al 100% y ojalá que, si en algún momento se llega a dar una citación al Tri, lo haría con mucho orgullo y con mucho honor. Esperemos que en algún momento se dé”.

Los números de Nicolás Ibáñez en el futbol mexicano

Desde su llegada al futbol mexicano, Nicolás Ibáñez ha disputado 248 partidos con 109 goles convertidos y 15 asistencias brindadas. En Tigres UANL, su actual equipo, esos números corresponden a 71 encuentros, 17 anotaciones y seis pases gol.

Nicolás Ibáñez finalizó como campeón de goleo del Apertura 2022, cuando jugaba en Pachuca. (Imago)

Vale destacar que en el Apertura 2022, el atacante finalizó como campeón de goleo con 11 tantos. Así finalizó con un gol por encima de Henry Martín (América) y tres arriba de André-Pierre Gignac, su hoy compañero de equipo en el conjunto de Robert Dante Siboldi.