Para todos los seleccionados involucrados, la Fecha FIFA de este mes será determinante para terminar de definir los planteles que disputarán el Mundial de Qatar entre noviembre y diciembre. En el caso de la Selección de México, estará enfrentando a Perú el sábado 24 y a Colombia el martes 27.

Una ausencia que generó controversia en la convocatoria que ya entregó Gerardo Tata Martino para estos dos juegos fue la del portero Carlos Acevedo, quien ayer mismo vio acción en el duelo ante Las Águilas del América que terminó con empate 3-3. Sorprende, claro, porque este venía teniendo altos rendimientos y porque sí había sido parte del último amistoso ante Paraguay.

Finalizado su último compromiso de Liga MX, en el Estadio Azteca, el portero fue consultado por esa ausencia y no ocultó su decepción. "Por supuesto me pegó, somos personas. Por ahí la gente a veces no ve ese lado, somos humanos, tengo que ser honesto con ustedes, pero ahí está mi familia y mi equipo, y esto me motiva a seguir trabajando y seguir con mi esencia, obviamente a no cruzar los brazos y seguir trabajando", manifestó.

Sin embargo, Carlos Acevedo no quiere pensar que su ausencia en una Fecha FIFA tan determinante para terminar de definir la plantilla mexicana sea el fin de sus posibilidades de estar en el Mundial de Qatar. "No hay injusticias. Yo voy a trabajar, todavía no es la lista final. Hay una frase que me encanta, 'la esperanza muere hasta el final'", concluyó.

Los convocados de Martino para la Fecha FIFA de septiembre

Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera, Rodolfo Cota; Kevin Álvarez, Jesús Angulo, Néstor Araujo, Gerardo Arteaga, Jesús Gallardo, Héctor Moreno, César Montes, Jorge Sánchez, Johan Vásquez; Edson Álvarez, Fernando Beltrán, Luis Chávez, Andrés Guardado, Erick Gutiérrez, Carlos Rodríguez, Luis Romo, Erick Sánchez, Roberto Alvarado, Orbelín Pineda; Uriel Antuna, Diego Lainez, Rogelio Funes Mori, Santiago Giménez, Raúl Jiménez, Hirving Lozano, Henry Martín, Alexis Vega.