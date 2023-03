Cuando los resultados o el funcionamiento no aparecen, la afición suele cargar de responsabilidades a quienes mas tiempo llevan en el proceso. Después de tantos años a cargo de la portería, Memo Ochoa se ha ganado respetos, pero también muchas críticas. Los abucheos del último encuentro en el Estadio Azteca dieron mucho que hablar.

Luis Malagón sabe lo que es jugar en el Coloso de Santa Úrsula, pues se ha ganado la titularidad. "Memo, es un tipo que conocí en la etapa de los Olímpicos, no lo conocía, me enfrentaba a él, pero hasta ahí; lo conocí, estuvimos creo que casi dos meses juntos y te das cuenta porqué es tan exitoso, por el gran ser humano que es, conmigo y con (Sebastián) Jurado se portó espectacular", dijo en defensa de Guillermo Ochoa.

Aunque respeta la opinión del público, Luis Malagón tiene claro lo que significa Memo Ochoa para él: "La gente al final del día siempre va a opinar para bien o para mal, así es cada persona por eso paga un boleto para hacer y deshacer lo que ellos quieran; en lo particular, si a mí me dices cómo aficionado qué representa Ochoa, es un tipo exitoso, es un tipo que se fue a probar suerte cuando a lo mejor nadie creía en él", destacó en entrevista con Milenio.

De hecho, el actual portero de las Águilas considera que se trata del mejor portero que vio: "Para mí tiene mis respetos, no es quedar bien, siempre se lo he dicho, en la cara se lo dije, 'eres el mejor'. No me tocó ver a Jorge (Campos) que también es un gran amigo, no sé cómo paraba, yo vi a Memo y crecí viendo a Memo; entonces, para mí ha sido el mejor, podrá haber muchos debates y cada quien es libre de opinar", sentenció.

Su objetivo personal: mantener la titularidad en América

"Sin duda, son muchas emociones, muchos momentos que van pasando, lo importante es no soltarlo porque pasaron muchas cosas para hoy estar acá. Feliz y a seguir trabajando día con día, partido a partido. Siempre he dicho que cada partido es un examen y acá más, porque hay más ojos; entonces, a hacer las cosas bien. Soy muy creyente y encomendado a Dios creo que las cosas van bien y en busca de un campeonato que es la exigencia aquí cada torneo".