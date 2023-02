La Federación Mexicana de Futbol puso punto final a la búsqueda de un director técnico para el próximo ciclo mundialista. Luego de varias semanas manejando varias opciones para el puesto, Diego Cocca fue el elegido para asumir las riendas del Tri.

El entrenador argentino apenas comenzaba su ciclo en el banquillo de Tigres UANL, equipo con el que marchaba en lo más alto del Torneo Clausura 2023. Fue entonces cuando se produjo el llamado a la Selección Mexicana y lo demás fue historia.

Sin embargo, en la presentación de Cocca se dieron a conocer detalles sobre las negociaciones con Tigres UANL y en ese proceso surgió una extraña propuesta que no fue bien vista por los Felinos, que no dudaron en rechazar dicha posibilidad.

El nuevo director técnico de la Selección Mexicana reveló que Rodrigo Ares de Parga, director técnico de Selecciones Nacionales, propuso al conjunto regio un proyecto compartido que le permitiera a Cocca culminar el Clausura 2023 con Tigres.

¿Qué dijeron en Tigres?

Cocca reveló que los Felinos rechazaron compartir técnico con la Selección Mexicana, por lo que accedieron a la salida del sudamericano. "Decidieron que no, están en todo su derecho; entendemos el prejuicio. Sentimos que la selección es algo que está por arriba y es muy importante", dijo el estratega en conferencia de prensa.