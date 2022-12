Con 37 años, Guillermo Ochoa volverá a jugar en una de las grandes ligas de Europa. Si se tiene en cuenta que no quiere retirarse hasta los 40 y que la próxima Copa del Mundo tendrá a México como sede, ¿es imposible pensar que rompa todos los récords disputando su sexto Mundial?

Apenas consumada la eliminación de la Selección Mexicana en la fase de grupos del Mundial de Qatar, Guillermo Memo Ochoa dejó en claro la necesidad de que más futbolistas mexicanos pudieran llegar al futbol europeo para jerarquizar así al Tri de cara al futuro. Lo que nadie se esperaba es que fuera él quien primero cumpliría con el mandamiento.

Este martes, el periodista Gianluca Di Marzio adelantó que el portero que el 31 de diciembre finaliza su vínculo contractual con Las Águilas del América tiene todo acordado para firmar con la Salernitana de la Serie A de Italia, lo que representará su quinto equipo en el Viejo Continente tras su paso por Ajaccio, Málaga, Granada y Standard Lieja.

En Qatar Memo se sumó al selecto grupo de futbolistas que participaron de cinco Copas del Mundo. En México, además de él solo lo han hecho Antonio Carbajal, Rafa Márquez y Andrés Guardado. Nadie en el planeta ha llegado a disputar seis Mundiales. ¿Es un récord imposible para el portero?

A primera vista, cualquiera diría que sí. Pero vale aclarar que tras la eliminación del Tri en Qatar Memo no hizo expresa referencia a su retiro de la Selección. También que hace seis meses señaló que no tiene pensado retirarse al menos hasta cumplir los 40 años. Entonces, pensarlo ya no suena tan descabellado.

Mucho menos si se tiene en cuenta que un nuevo paso por el futbol europeo podría revitalizarlo o si entra en consideración que México será sede de la próxima Copa del Mundo, junto a Estados Unidos y Canadá, por lo que ser parte de la plantilla podría ser un premio, un broche de oro a su carrera.

Para que Memo dispute su sexto Mundial no hace falta que tenga que llegar allí como el portero titular. Si se piensa en Antonio Carbajal, basta con recordar que su participación en la Copa del Mundo de Inglaterra en 1966 fue más bien un premio a su trayectoria, más allá que terminó atajando en el último partido del Tri, ante Uruguay y nada menos que en el mítico Estadio de Wembley, para que el cuento fuese perfecto.