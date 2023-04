Uno de los grandes temas que envolvió a la Selección Mexicana en los últimos tiempos fue la disputa por Alejandro Zendejas, quien finalmente se inclinó por el combinado de Estados Unidos, con quien se encuentra muy a gusto. Tal es así que en las últimas horas, el futbolista volvió a prestar resonantes declaraciones al respecto.

En la conferencia de prensa previa al encuentro entre el Club América y Rayados de Monterrey por la Jornada 14 del Torneo Clausura 2023, el atacante expresó su orgullo por representar al equipo de las Barras y las Estrellas, a quien colocó por encima del conjunto que dirige Diego Martín Cocca.

"Me preguntaron sobre Selección en ese momento, lo dije, en el tema de Selección, hoy por hoy creo que Estados Unidos está un paso adelante de México", expresó el futbolista Azulcrema antes de argumentar sus razones y dar su versión acerca de controvertidos dichos.

Preguntado por la polémica con Gerardo Martino sobre la supuesta "extorsión" para elegir al Tricolor, Zendejas desmitió todas las versiones que circularon al respecto, disparando directamente contra el Tata, mientras que remarcó los motivos por los cuales eligió jugar para el país vecino.

"Pasaron muchas cosas, me guardé muchas cosas. Es un tema muy delicado porque se dijeron cosas que no había dicho o había hecho. Juego con Estados Unidos desde chico, me formé allá, empecé mi carrera profesional allá y esas fueron las razones por las que escogí Estados Unidos. En algún momento hablé de lo de la extorsión, no se le puede decir a un técnico que te tiene que poner sí o sí, me queda claro, entonces no sé por qué dijo eso si dijo que nunca habló conmigo, pero son cosas del pasado y ahora me enfoco en el presente, en el futuro, en dar lo mejor en la cancha", explicó.