El desastre de resultados conseguidos por las Selecciones Mexicanas tanto Femenil como Varonil Sub-20 ha provocado que comiencen a surgir nombres para tomar las riendas principalmente de la Federación Mexicana de Futbol, así como de la Liga MX, pues a ciertos personajes no les ha agradado la gestión de Yon de Luisa y Mikel Arriola al frente de las respectivas instituciones, y uno de ellos sería el histórico, Hugo Sánchez.

La estrella del Real Madrid no se anduvo por las ramas y reveló a ESPN que él junto a Rafael Márquez sin problemas podrían dirigir el futbol mexicano: “No lo he pensado, pero con la pregunta, podríamos pensar dirigir a la FMF, un puesto que yo podría hacer y que Rafael Márquez sea presidente de la liga mexicana. Que los dueños digan tenemos dos personalidades que saben mucho del negocio, aunque no sabemos todo en cuanto a negociaciones”.

De acuerdo a Sánchez, su edad y experiencia le dan permiso para decir las cosas sin rodeos pues su objetivo principal es que el futbol mexicano mejore y no se vuelva a repetir esta situación como le pasó a él cuando no logró clasificar a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 al frente de la Selección Mexicana. Lo que ha avivado su deseo de cambiar el balompié azteca: “Los que amamos y vivimos del y para el futbol, debemos estar en puestos importantes, no solo los que se quieren enriquecer a costa del futbol mexicano”.

Hugo confesó que pidió en su momento apoyo a los dueños de los clubes para que la Selección Mexicana fuera más competitiva y hasta tratar de ser Campeones del Mundo: “Yo les hice un día un llamado para decirles que podíamos ser campeones del mundo, siempre y cuando contemos con su apoyo, el de la prensa y yo convenzo a los jugadores. Ahora a mi edad, ya no quiero la selección, pero no creo que estemos en buenas manos en cuanto a dirigir el futbol mexicano. Debemos reaccionar todos para un México mejor, porque no me quiero ir pensando en que pude haber hecho más”.

Sánchez confesó que su único propósito siempre ha sido que el Tri tenga éxito: “Me gustaría que la selección tuviera éxito. Mi pronóstico es que, si no sale bien, los dueños deben valorar hacer un cambio estructural en el manejo del futbol mexicano a nivel federación y liga. Promover la liga mexicana al mundo para hacer algo como España e Inglaterra. En México aceptamos malas decisiones, no solo en lo deportivo, sino en lo político y económico. Tenemos que movilizarnos”.