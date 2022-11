Mientras la selección mexicana se encuentra en Girona, España, en la parte final de su preparación para la Copa del Mundo Qatar 2022 y el director técnico Gerardo el Tata Martino tendrá que reducir su prelista de 31 jugadores a 26, el Tri también tendrá que pensar en vencer a la historia.

Desde Estados Unidos 1994 hasta Rusia 1998, la selección mexicana ha acumulado siete eliminaciones consecutivas en la ronda de octavos de final. El delantero de origen argentino Guillermo Franco fue parte del Tri que falló en el intento de llegar al quinto partido en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

Para el Guille Franco, en los Mundiales, México "es una selección que siempre complica. La historia ha sido ingrata. Creo que México tenía que tener la posibilidad de acceder a fases más importantes, pero la historia se lo ha negado. Soy de los que desea que Qatar sea ese paso importante. México nunca se ha achicado con nadie".

Reconocido también como una de las figuras en la historia del Monterrey, Guillermo Franco agradeció a Ricardo La Volpe y Javier el Vasco Aguirre por haberlo convocado a los Mundiales Aleamania 2006 y Sudáfrica 2010: "Les estaré agradecido por la oportunidad que me dieron. Yo creo que todos tenemos nuestros defectos, nuestros detalles. Lo que pasa es que La Volpe es un extraordinario estratega, Javier es un entrenador que siempre está enfocado en el equipo, en el bloque, de una manera sistemática a la hora de jugar. Yo tomo lo mejor de cada uno".

Guille Franco no se encontró con Rogelio Funes Mori

Como futbolista naturalizado, Guillermo Franco también soportó un ambiente adverso en la selección mexicana, al igual que Rogelio Funes Mori en la actualidad, pero no pudo reunirse con él para mostrarle su apoyo. "En su momento también me preguntaron cuando se dio la naturalización de Rogelio, si le iba a decir algo... la verdad que no hablé con él porque no se dio y tampoco lo busqué. Iba a tener que adaptarse y lidiar con toda esta situación que se genera por naturalizarse", dijo el exdelantero en entrevista para Pasión W.