Las declaraciones del icónico goleador no cayeron bien en una persona que compartió con él en México 1986. ¡La respuesta fue demoledora!

Hugo Sánchez acostumbra a no pasar desapercibido cuando habla, pero una declaración en particular, hizo molestar a uno de sus excompañeros en la Seleccion Mexicana. En diálogo con Mediotiempo, el ex goleador contó sobre el día en que renegó de ser México, considerando que podría haber ganado el Mundial con otra selección.

A quien no le cayeron bien estas palabras fue a Carlos Hermosillo, exfutbolista que compartió momentos con él en la Selección Mexicana: "Hugo llegó de España con su masajista y para mí era el jugador internacional, el gran goleador, lo veía muy grande, era un privilegio para mí, pero para ser honesto, a mí Hugo Sánchez me decepcionó muchísimo porque en Selección no logró nada importante, cosa que sí hizo en clubes europeos", sentenció en el podcast Mother Soccer.

Hermosillo contó lo que recordaba de Hugo Sánchez en aquella época, y a decir verdad, sus palabras no fueron elogiosas: "Se la vivía atendiendo compromisos publicitarios y casi nunca estaba con nosotros. Cuando nos hablaba solamente hablaba de Míchel, de Butragueño y que él metía todos los goles, es un tipo que solo ve por él, un individualista, puede más su ego que cualquier otra cosa", reflexionó.

Para su excompañero, Hugo Sánchez habla demasiado sin haber sido un ejemplo dentro del vestuario: "Cuántas barbaridades no dice y hasta parece que lo hace adrede para que estemos hablando de él, para que aparezca su nombre y eso le encanta, que todos le presten atención. Él nunca fue líder porque jamás predicó con el ejemplo, nunca se sentó a comer con nosotros", agregó Hermosillo sobre su convivencia con el ex-Real Madrid.

Molesto con la declaración

Aquello de que habría ganado el Mundial con otra Selección, no le sentó nada bien a Hermosillo, quien respondió con dureza a Hugo Sánchez: "Esa declaración cuando dice que él habría ganado el Mundial si no fuera de México está muy mal porque ataca a todos sus compañeros ¿O acaso solo podía jugar con Míchel y Butragueño? Nunca hay que escupir para arriba, en la vida hay que ser congruente y eso no existe en él", concluyó.