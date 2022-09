La convocatoria que Gerardo el Tata Martino presentó para los partidos de preparación de la selección mexicana con miras a la Copa del Mundo Qatar 2022 contra Perú y Colombia dejó una escandalosa polémica por no haber llamado a Carlos Acevedo, portero de los Guerreros del Santos.

En los últimos meses, Carlos Acevedo ha tenido un rendimiento superior al de Rodolfo Cota, incluso fue llamado para el partido amistoso contra Paraguay y por eso Eduardo Fentanes, el director técnico con los Guerreros del Santos salió a apoyar a su guardameta luego de haber sido ignorado por Gerardo el Tata Martino, situación que desató los reclamos de la afición.

"Tengo al mejor portero de México. Sé que Carlos va a seguir trabajando hasta que se agote, tiene sus objetivos muy claros y nos va a seguir ayudando cada semana en nuestro equipo. Está todavía la posibilidad y hasta que no haya una lista definitiva, va a seguir peleando", dijo Eduardo Fentanes. “Sé que cada cuerpo técnico tiene sus propias decisiones, tiene sus maneras de evaluar y sus métricas y criterios para elegir; los respeto".

En conferencia de prensa, Eduardo Fentanes señaló que Carlos Acevedo se mantuvo ecuánime a pesar de no saberse en la convocatoria de Gerardo el Tata Martino. "Salió la lista cuando estábamos viajando. No he hablado con él. Tiene sus objetivos muy claros. Está viviendo un momento fantástico. Va a seguir ayudándonos y levantando la mano. Carlos seguirá peleando por una oportunidad, su historia ha sido así, desde formativas y tiene ese ADN de guerrero. No va a estar agüitado ni se va a dar por vencido".

El caso de Guillermo Ochoa

Eduardo Fentanes consideró que Carlos Acevedo merece en la selección mexicana un impulso como el que tuvo Guillermo Ochoa quien asistió al Mundial Alemania 2006 con sólo 21 años de edad. "Tuve la oportunidad con Ricardo La Volpe de estar en el proceso de 2006, el tercer portero era un joven llamado Memo Ochoa, la experiencia que vivió le ayudó a lo que hoy es. Es una experiencia que le viene bien en el futuro".