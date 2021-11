La exhibición de la Selección Mexicana en Estados Unidos dejó muchas interrogantes por la manera en que se desarrollo principalmente la segunda mitad del encuentro; sin embargo, una línea que se llevó las críticas por las facilidades que otorgó fue la defensa, que en todo ese lapso se vio ampliamente superada por los jugadores norteamericanos.

Pese a eso, Gerardo Martino fue contundente y señaló que no le parece que el Tricolor tiene problemas en su cuadro bajo toda vez que hasta antes de esta noche, solamente habían permitido tres goles en contra, por lo que le parece que no es la principal tarea a corregir de cara a los juegos venideros en el Octagonal.

“Habíamos jugado seis partidos y teníamos tres goles en contra. No me parece que tuviéramos problemas defensivos. Estados Unidos nos hizo dos goles, pero en el primer tiempo no sufrimos situaciones de gol y habíamos jugado con una central que no había estado junta. Tenemos muchas cosas por corregir, pero no creo que haya sido nuestro talón de Aquiles al menos a lo largo de la eliminatoria”, expresó el timonel nacional.

Aunque se trató de la tercera derrota consecutiva con los estadounidenses, el Tata negó que sea una cuestión directa entre México y el conjunto de las barras y las estrellas. Desde la perspectiva del técnico es una eliminatoria en donde si bien, los mexicanos quieren ganarle a su acérrimo rival, la prioridad es mantenerse por buen camino rumbo al Mundial.

“Como dije en la previa al partido, no es una cuestión de perder tres partidos con Estados Unidos. La situación es poder seguir recuperándonos en la eliminatoria, jugamos una eliminatoria, no un enfrentamiento personal con Estados Unidos. Entiendo la importancia que tiene por ser un Clásico, tener tres derrotas contra un rival al cual todos los mexicanos quieren ganarle, pero lo que más nos tiene que preocupar es reencausar la eliminatoria”, apuntó.

Finalmente, Martino lamentó que en el momento del partido donde su equipo se mostró superior, no se manifestara la contundencia que pudiera darles la ventaja. Sin dudarlo, aseguró que la principal diferencia cue que Estados Unidos sí tuvo la capacidad de reflejar en el marcador su mejor momento en el juego.

“El partido tuvo momentos cambiantes. Nosotros fuimos los primeros que tuvimos para golpear en el primer tiempo con dos situaciones claras, Estados Unidos no llegó con ocasiones claras. En el segundo tiempo bajamos un poco la intensidad, cuando igualamos la intensidad de Estados Unidos tuvimos nuestras mejores opciones; en el segundo tiempo, cuando bajamos la intensidad, ellos controlaron y al ser eficaces y en la segunda llegada convertir el gol, el partido lo empezaron a manejar con más tranquilidad”, terminó.