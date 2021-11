El técnico nacional tiene claro que una igualada en Cincinnati no lo dejaría satisfecho y le apunta a ganarle a los norteamericanos en su casa.

Eliminatorias Concacaf: El Tata Martino no firmaría el empate de México contra Estados Unidos

Ganar o nada. Esa son las sensaciones que Gerardo Martino dejó en la previa al partido de México contra Estados Unidos por la eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022 toda vez que al ser consultado sobre si firmaría el empate con las circunstancias que tiene su equipo por lesiones y ser visitantes, manifestó que no ve otro escenario que ganar.

“No se me ocurre que eso sea justificativo (las circunstancias de las bajas) para la necesidad de firmar un empate. Durante tres años he oído que México tiene que salir a buscar el quinto partido en un Mundial como objetivo y es contrapuesto a salir a buscar un empate en eliminatoria más allá del rival que sea y los últimos resultados. Esos resultados están (las derrotas con Estados Unidos), pero analizamos cada uno de los dos partidos, como los hemos jugado y lo que pudimos haber logrado con un poco más de efectividad y concentración, sobre todo en la parte de la pelota parada. Nunca pensamos un partido con los deseos de que no lo vayamos a ganar o por lo menos con los deseos de que un empate nos venga bien”, manifestó.

De igual forma, el Tata negó ver este encuentro con tintes de revancha personal luego de lo sucedido en las Finales de la Copa Oro y la Nations League. Se encuentra convencido de que verlo de esta forma nublaría su toma de decisiones a la hora de plantear el juego y elegir a sus jugadores para encararlo.

“La verdad que yo no me tomo las cosas en forma personal porque mi función es conducir un equipo, tengo que velar por el bienestar de mis jugadores y el equipo, tomar las mejores decisiones. Cuando uno lo toma como algo personal corre el riesgo de no tomar buenas decisiones. Reconocemos la importancia que tiene el partido y la situación, pero de ninguna manera lo voy a jugar como una cuestión personal”, aclaró.

CUIDADO CON LAS PELOTAS PARADAS

Sobre los puntos a tener en cuenta del equipo de las barras y las estrellas, Martino resaltó las pelotas paradas, mismas con las cuales les hicieron daño en los dos últimos juegos. Además, negó que haya que tener cuidados especiales sobre Christian Pulisic ya que su forma de plantarse en el campo será la misma con o sin él presente.

“Respecto a los partidos anteriores, lo que más destaca es la resolución de las pelotas paradas defensivas que fue de la forma en que Estados Unidos nos ha ganado los últimos dos partidos. Sobre Pulisic, los cuidados que hay que tener con un excelente futbolista, como se tiene con todo. No cambia nada nuestra postura si no cambia nada si no está en el equipo. Nuestra estructura la armamos pensando en lo que podemos hacer nosotros y contrarrestar al rival. Nuestra propuesta va a seguir siendo la misma”, dijo.

PEPI NO LE QUITA EL SUEÑO

Finalmente, Gerardo Martino negó tener sensación alguna por la decisión de Ricardo Pepi por jugar con la Selección de Estados Unidos y no con México. “Sobre Pepi no tengo nada que decir porque nunca he hablado con él y tiene las mismas opciones que los muchachos que pueden optar por jugar por Estados Unidos o México. A veces se deciden por uno u otro país, es una decisión personal compartida con su familia”, cerró.