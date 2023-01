Aunque la opción de Marcelo Bielsa como técnico de la Selección mexicana sonaba como una idea coherente, con el pasar de los días parece que se ha ido desvaneciendo, enfocando los esfuerzos en el mercado mexicano.

No se sabe qué hubiera sucedido si el Loco tomaba las riendas del Tricolor, pareciendo la única garantía que habría presentado un proyecto serio y que el futbol mexicano intentaría tomar un rumbo distinto.

Hace más de 25 años Bielsa tuvo un paso por el futbol mexicano, dirigiendo a Atlas y América, conociendo a muchos personajes. Entre ellos estuvo Efraín Flores, famoso técnico mexicano que no dirige desde 2018.

El exChivas reveló la clave para que México logre convencer al timonel argentino: "Si siguen pensando los dueños primero en hacer dinero o en ejercer la parte comercial para ampliar sus arcas económicas, no vendría. Si primeramente la parte deportiva es la que manda y en segundo término va la comercial, creo que sí vendría", confirmó para ESPN.

Igualmente, Flores aseguró que en caso de ser contratado se comprometería como nadie: "Marcelo no es de los que va a venir y se van a ir o va a estar viajando. Él se va a venir y seguro que no va a haber otra persona que conozca al pie de la letra a los 18 equipos del el futbol mexicano o inclusive a las categorías Sub 20, la Liga Expansión y los futbolistas que estén jugando en el extranjero. Él va a saber cómo juegan, qué actitud tienen, su personalidad, todo. Es una persona que se involucra al 1000 por ciento".