La Selección Mexicana tiene por delante tres encuentros muy importantes, correspondientes a las Eliminatorias CONCACAF. Después de las últimas derrotas hacia fines del año pasado, frente a Estados Unidos y Canadá, el Tri complicó su clasificación al Mundial de Qatar 2022, por lo que debe levantar cabeza para conseguir su boleto.

En caso de acceder a la cita mundialista, y de estar en la lista final de Gerardo Martino, el experimentado zaguero, Héctor Moreno, entraría al selecto grupo de jugadores que disputaron cuatro mundiales. En diálogo con Marca Claro, el propio jugador reveló que el de Qatar sería su último torneo con la Selección Mexicana.

“Si tú me preguntabas eso en el 2018, hubiera dicho que era mi último Mundial. Con 34 años veía lejísimos, pero ahora, en nueve meses, esa es mi ilusión. Seguramente será mi último torneo con la Selección. No me veo en el siguiente verano en una Copa Oro, perdiendo las vacaciones que puedo tener”, afirmó el defensor central de Rayados de Monterrey.

El combinado mexicano se enfrentará en este receso a Jamaica, Costa Rica y Panamá, tres rivales, a priori, accesibles, por lo que la necesidad de sumar es evidente. “Podríamos en estos tres partidos prácticamente cerrar el pase. Es fundamental poder hacer eso para que el cuerpo técnico pueda ver jugadores que no conoce en la próxima fecha FIFA, darles la oportunidad de debutar. Jugar una Eliminatoria Mundialista, que es algo complejo. Es fundamental tener buenos resultados en estos tres partidos”, insistió Héctor Moreno.

Asimismo, el defensor se refirió a los cuestionamientos que sufre el equipo: "Críticas siempre va a haber. Tengo afortunadamente más de 10 años en la selección, hay veces que por resultados, formas de juego, las críticas están ahí. Siempre lo he comentado: 'Prefiero yo ser criticado por ser parte de la selección que no ser criticado y no formar parte de la selección'. Si no lo haces bien habrá críticas, pero calificaremos al Mundial y se hará un buen papel", aseguró el zaguero de la Selección Mexicana.