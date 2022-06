La Selección Mexicana parece llegar con varias dudas en su funcionamiento de cara al Mundial de Qatar 2022. El ciclo comandado por Gerardo Martino ha sufrido numerosas críticas en los últimos meses, pero en la Federación y en el plantel aún ven al Tata como la persona más capacitada para conducir al equipo en la gran cita mundialista.

Uno de los aspectos que más se le señala a Martino y al juego del Tri, es la falta de gol. Pese a que tampoco se generan demasiadas ocasiones de peligro, se espera que los jugadores de ofensiva también puedan inventarse algo, o bien aumentar su eficacia. El nombre de Chicharito Hernández aparece una y otra vez en escena, producto de sus buenos recuerdos con la camiseta de la Selección Mexicana.

Al respecto, una de las figuras del Tri, Hirving Lozano habló con TUDN y se mostró receptivo ante un posible regreso de Chicharito: "Todos son bienvenidos. Con Chicharito me llevo muy bien. Cuando llegué a la Selección me trató muy buen y le tengo cierto respeto y cariño". De todas formas, el Chucky avisa: "Todos son bienvenidos y qué bueno que le esté yendo muy bien, pero esa decisión no me toca".

Por otro lado, Lozano respondió acerca de las críticas, incluido el grito de Fuera Tata que se oyó en los últimos partidos: "Lo he escuchado pero creo que tenemos que mejorar muchas cosas como todos los equipos, estamos viendo qué tenemos que mejorar, trabajarlo muy bien, estar en el proceso, tenemos tiempo y ojalá podamos llegar bien. Todos estamos unidos, hemos pasado este proceso, tenemos que seguir unidos pase lo que pase y en ese proceso vamos de la mejor manera. Todo lo que ha pasado nos ha juntado mucho más”.

Lo que viene para la Selección Mexicana

En sus últimas presentaciones, el Tri venció a Surinam e igualó con Jamaica por la Concacaf Nations League. Ahora, previo al Mundial que dará inicio el próximo 21 de noviembre, México tendrá otros tres partidos de preparación: uno será ante Paraguay, mientras que los otros dos aún resta confirmar el rival, pero podrían ser Brasil y Perú.