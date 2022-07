Esa fotografía donde se ve a Gerardo el Tata Martino, seleccionador de México, charlando con Lionel Scaloni, entrenador de Argentina, en el estadio Coloso del Parque Marcelo Bielsa, a escasos meses de que se enfrenten en la fase de grupos de la Copa del Mundo Qatar 2022 sigue dando de qué hablar.

Aunque en México ya se dio a conocer que Gerardo el Tata Martino viajó a Argentina para atender un asunto familiar, el seleccionador de México sigue inmerso en un huracán de críticas de parte de un sector de la prensa que considera que dejó abandonadas sus responsabilidades como entrenador del Tri.

Esa visita de Gerardo el Tata Martino se dio poco tiempo después de que se publicara la versión de que en cuanto termine la participación de la selección mexicana en la Copa del Mundo Qatar 2022 volverá a Argentina para dirigir a uno de los dos equipos más grandes y populares de su país.

Lo anterior despertó suspicacias yen México comentaristas deportivos como Emanuel el Tito Villa, analista de TUDN, se le fueron encima con sus críticas a Gerardo el Tata Martino. Hugo Sánchez, comentarista de ESPN, también criticó el hecho de que a Gerardo Marino no se le vea en los estadios dándole seguimiento a jugadores.

Hugo Sánchez no iba a los estadios como DT del Tri

Pero curiosamente, Hugo Sánchez confesó que cuando él fue director técnico de la selección mexicana, entre 2006 y 2008, hubo una época en que tampoco acudía a los estadios y él, fiel a su estilo, dijo por qué "Yo al principio no (iba), porque me distraía tanto por mi presencia en los estadios, no me concentraba en ver los partidos, había mucha gente alrededor, fotografías, autógrafos, era un poco incómodo". El comentarista de ESPN justificó que en esas situaciones contaba con el apoyo de sus auxiliares.