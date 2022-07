El fracaso que sufrieron las Selecciones Sub-20 varonil y el Tri Mayor Femenil al no conseguir boletos para sus respectivos Mundiales y los Juegos Olímpicos de París 2024 desataron diversos comentarios y posturas al respecto. Una de ellas fue la del entrenador mexicano, Javier “Vasco” Aguirre, quien actualmente funge como entrenador del Mallorca en LaLiga de España, desde donde lanzó un mensaje a estas escuadras.

De acuerdo al “Vasco” este tipo de fracasos no se pueden permitir ya que el quedar eliminados no debería suceder pues ya se cuenta con recursos. Así lo dio a conocer el exentrenador de Rayados de Monterrey, quien, a pesar de estos malos resultados, no evitó enviar su apoyo tanto a Luis Ernesto Pérez y Mónica Vergara, estrategas del Tri Sub-20 y Femenil respectivamente, apuntó en entrevista para TUDN.

"Me pongo en la piel de Luisito Pérez o Mónica Vergara y se siente muy feo, a mí me ha pasado, me distingo de tener autocrítica, no es fácil tener este tipo de derrotas, que República Dominicana o Guatemala vayan a Olímpicos o que pierdas con Haití o Jamaica no se puede, duele mucho, la Liga MX Femenil ha crecido bastante, no tengo idea de Haití y Jamaica. Quiero suponer que las fuerzas básicas de Guatemala, con todo respeto, no son mejores que las muestras”.

Y es que, de acuerdo a Aguirre, este tipo de situaciones son parte de esta disciplina, por lo que están obligados a reponerse: “Pero el futbol tiene esas cosas, es lo bonito de nuestro deporte, donde menos te esperas salta la liebre y no podemos dar nada por sentado, no podemos dormirnos en nuestros laureles porque ahí están nuestros resultados", apuntó el estratega, quien también aprovechó para dar a conocer que en el marco de 40 años de matrimonio, ha sido su esposa la que lo ha ayudado a ubicarse.

"Mucha tolerancia, paciencia, hemos vivido en siete países, en 14 ciudades, treinta y tantas mudanzas, le doy el crédito a ella, tengo una carrera complicada y ella ha aguantado vara, son 40 años que ha habido de todo, a nivel personal me descanso en ella, cuando se me va un poquito la onda me creo más de lo que puedo llegar a hacer, ella me jala un poquito de las patas, me dice 'vente para acá', muy crítica conmigo, no me regala nada".