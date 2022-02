El jugador mexicano no es convocado con el Tri desde 2018, situación que parece ser ya no le acongoja y prefiere enfocarse en su posible noviazgo con la ecuatoriana, Nicole McPherson.

A pesar de que más de uno de los aficionados a la Selección Mexicana se está desgarrando las vestiduras por la falta de convocatorias del tricolor, Javier “Chicharito” Hernández con el conjunto dirigido por Gerardo “Tata” Martino, al futbolista azteca al parecer no le incomoda que prácticamente ya no sea tomado en cuenta en el equipo de su país, por lo que en vez de apoyar a sus compañeros prefirió irse de vacaciones a la Riviera Maya.

Con información de la polémica revista TV Notas, se revelaron algunas imágenes en las que se le ve al futbolista de Los Ángeles Galaxy muy acaramelado con quien parece ser su nueva pareja, la ecuatoriana Nicole McPherson, a quien se le ha visto ya en ocasiones anteriores acompañando al mexicano en diversas travesías, como hace unas semanas en Miami, mientras sigue el descanso de la MLS.

Y es que se le ve al futbolista muy entusiasmado con la sudamericana, en las playas de Tulum, en donde estuvieron más que cariñosos a la orilla del mar, en donde al parecer estaban acompañados por un grupo de amigos, y de acuerdo a dicha publicación, McPherson ya sería novia oficialmente del canterano de las Chivas de Guadalajara, a pesar del poco tiempo que llevan junto, Hernández también ya estaría tomando el papel de padre con el hijo de la modelo.

Esta revista también reveló que Hernández no ve tan frecuente a sus hijos, pues sólo lo hace en celebraciones, esto después de que mantuviera un desgastante pleito legal con su ex esposa, la australiana, Sarah Kohan, con quien no acabó en buenos términos su enlace matrimonial después de los rumores que la señalaron por una supuesta infidelidad con el aún amigo del jugador, Diego Dreyfus, las cuáles la originaria de Oceanía desmintió de inmediato.

Cabe recordar que Diego ha inmiscuido en diversas controversias al originario de Guadalajara, Jalisco, pues desde que llegó como su coach de vida, Javier comenzó a tener comportamientos que le valieron quedar fuera de la Selección Mexicana, y ser un personaje no tan grato para sus ex compañeros como medios de comunicación, pues sus declaraciones no fueron las más acertadas.