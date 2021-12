El ex compañero de Lionel Messi reveló que su compatriota tiene lo necesario para hacer brillar al Tri, pese a que no ha visto prácticamente nada sobre el equipo azteca.

Mucho se ha cuestionado el actuar del argentino Gerardo “Tata” Martino al frente de la Selección Mexicana, pero esta vez una voz autorizada pidió que se le dé un voto de confianza a su compatriota, pues es el timonel ideal para dirigir al Tri, así lo señaló el internacional, Javier Mascherano.

“No puedo hablar de lo que ha hecho en México, porque he visto prácticamente nada… pero sí que se puede confiar tranquilamente, Gerardo es un entrenador que tiene muchísima experiencia a nivel internacional, de selecciones y clubes, y que tiene muchísima capacidad también, entonces puede o no estar pasando por el mejor momento, pero no tengo dudas que es el entrenador ideal para conducir a una selección como México”, comentó para Milenio.

Y es que Javier señaló que la experiencia que acompaña a Martino muy pocos cuentan con ello por lo que espera que se le tenga paciencia en la Selección Mexicana para demostrar todo lo que puede lograr, pues su vivencia bajo su mandato fue única, e incluso el equipo se quedó con ganas de tener más tiempo a su cargo pues fue muy prolífico.

“Gerardo es un entrenador con una gran experiencia en selecciones, porque dirigió a Paraguay e hizo un trabajo excelente, llevándolo a una final de Copa América y cuartos de final del Mundial; con Argentina tuvimos momentos muy buenos y él decide irse en el mejor momento de esa selección, cuando el equipo ya jugaba muy fluido, y por otro tipo de razones él decidió dar un paso al costado. Es un grandísimo entrenador que he tenido”.