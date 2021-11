La Selección Mexicana de Futbol ha dejado inconformismo tras su paso por la última doble fecha FIFA del Octagonal Final correspondiente a las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022. Múltiples voces se han manifestado con críticas hacia el entrenador o el nivel de los jugadores, pero pocos han ahondado tan profundo como lo hizo Jorge Campos.

El exportero del equipo nacional se dijo poco sorprendido por los cachetazos que le propinaron Estados Unidos y Canadá a los conducidos por el Tata Martino, al señalar que desde hace 30 o 40 años que se prioriza lo económico sobre lo deportivo. Y apuntó directamente a la 'extranjerización' del futbol mexicano que podría provocar una escasez de mexicanos para la selección.

"Les advertí que Estados Unidos superaría a México. El sistema de hacer las cosas es el mismo de siempre. Están haciendo lo mismo desde hace treinta o cuarenta años y la prueba está en que la Liga MX cuenta con múltiples extranjeros", disparó Campos en diálogo con ESPN.

"En mis tiempos había cuatro como límite, pero se trataba de jugadores de súper gran nivel que les enseñaban a los chavos a crecer futbolísticamente. Nosotros no avanzamos y seguimos en lo mismo. Si esto continúa, en el futuro no va a haber jugadores para la selección, vamos a tener problemas. No hay chance para los chavos, no tienen fogueo”, continuó.

El tres veces mundialista apuntó a otra de las causas del mal momento del Tri: “A toda la planeación de los cuatro años, de todos los años que hay y que ha habido durante todo el futbol mexicano. Cuando pasa esto, vamos contra los entrenadores, contra los jugadores, y más sobre los entrenadores; así es nuestro futbol que no hemos entendido que lo más importante es lo deportivo. Y esto ha pasado siempre, desde que tuve la fortuna de estar en la Selección”.

Por último, el Inmortal le dejó una advertencia a Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, y a los dueños de los clubes de la Liga MX, para que tomen nota sobre los errores cometidos y así encaminen el futuro del futbol mexicano hacia un rumbo mejor, que también le permita hacer realidad el quinto partido en los Mundiales.