La Selección Mexicana está por encarar dos partidos clave en sus aspiraciones para meterse a la Copa del Mundo de Qatar 2022 y lo hará en medio de un momento lleno de interrogantes por la imagen que ha arrastrado en sus últimas presentaciones en el Octagonal Final de la Concacaf, sobre todo en la generación de ocasiones de peligro que se traduzcan en goles.

Tras la igualada con Estados Unidos, Gerardo Martino hizo un ejercicio de autocrítica en el que aceptó que el Tricolor ha carecido de contundencia y eso es algo que, a su parecer, va de la mano con la tranquilidad para tomar decisiones en la zona de creación, así como el área rival y apunta a recuperar ambos puntos.

“A veces la contundencia tiene que ver con la tranquilidad. Nosotros hemos perdido esa tranquilidad en los últimos 25 metros del campo no solamente a la hora de hacer un gol, también en la elección del pase o una gambeta y encarar con confianza. Es un tema que tenemos que recuperar”, expresó.

La realidad es que los últimos tres partidos de México en la eliminatoria dictan que solamente convirtieron un gol, situación que resalta más por el hecho de esa tercia de encuentros se llevaron a cabo en el Estadio Azteca, escenario donde a lo largo del Octagonal han dejado escapar puntos que los podrían tener en otra situación.

“Me parece que esta situación la conservamos durante un año y medio, después fuimos decreciendo en la forma de controlar los partidos, competir bien contra los rivales, perdimos la dinámica para circular la pelota y encontrar espacio hasta cuando los rivales se nos meten atrás como ha sucedido los últimos partidos en el Azteca”, reconoció el Tata sobre como su equipo paulatinamente ha ido a menos.

LA CONTUNDENCIA ES EL MENOR DE LOS MALES

Si bien, en reiteradas oportunidades el Tata ha mostrado preocupación por la falta de contundencia de su equipo, la realidad es que el problema viene desde la generación de acciones en el área rival que puedan darles a los delanteros más y mejores ocasiones de gol, lo que se refleja en los números acumulados al momento.

En lo que va de la eliminatoria mundialista, la Selección Mexicana registra un total de 142 disparos contra el arco rival; sin embargo, de esos intentos solamente 55 llevaron dirección de portería, es decir, el 38.7 por ciento fueron intentos que pudieron terminar en gol y de los cuales solamente 14 subieron al marcador, tres de ellos por la vía del penalti.

Esto se traduce en que el equipo nacional transformó en goles el 25.4 por ciento de sus tiros a puerta y si consideramos la tercia de penas máximas, anotaron en el 21.1 por ciento de sus tiros en jugadas elaboradas, una productividad baja para lo que podría esperarse de México en una eliminatoria.

Estas cifras manifiestan que el equipo del Tata sufre no solamente para anotar, también para preocupar a las defensas rivales, sobre todo en ocasiones donde -como dijo el técnico nacional- se les encierran para arañarles puntos en sus visitas al Coloso de Santa Úrsula.

LOS DELANTEROS ESTELARES NO PESAN

La baja productividad ofensiva tricolor se ve reflejada también en la cuota goleadora de sus atacantes. Y es que mucho se ha hablado del famoso tridente nacional conformado por Raúl Jiménez, Hirving Lozano y Jesús Corona; sin embargo, es poco lo que se han hecho presentes en el marcador en lo que llevamos de la eliminatoria toda vez que Jiménez ha marcado dos tantos, ambos de penalti; mientras que Lozano y Tecatito nada más han hecho un gol.

Jugador Goles Henry Martín 2 Alexis Vega 2 Raúl Jiménez 2 (P) Hirving Lozano 1 Jesús Corona 1 Rogelio Funes Mori 1 Héctor Herrera 1 Orbelín Pineda 1 (P) Héctor Moreno 1 Jorge Sánchez 1 Sebastián Córdova 1

Curiosamente, los máximos anotadores en lo que llevamos del proceso mundialista son elementos que no figuran recurrentemente en la titularidad, como Alexis Vega y Henry Martín, quien en estos momentos no pasa su mejor momento en América, pero aun así no ha dejado de ser convocado con el seleccionado.

De tal forma, queda respaldado el hecho de que México no solamente sufre por no saber convertir las ocasiones que genera, sino que sufre desde la propia elaboración de las mismas y eso es algo que Martino tendrá que resolver no solamente en lo inmediato, también en el mediano plazo porque el Mundial es en medio año y el margen de error no existirá.