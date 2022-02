Más allá de que la Selección Mexicana de Futbol se encuentra en los primeros puestos del Octagonal Final de las Eliminatorias Concacaf y todo parece indicar que se clasificará al Mundial de Qatar 2022, lo cierto es que no es el mejor momento y entre los especialistas se plantean muchas dudas sobre el rendimiento equipo de Gerardo Martino.

Una de las voces autorizadas para hablar del Tricolor sin dudas que es Luis 'El Matador' Hernández, máximo goleador del combinado nacional en Copas del Mundo y Copa América. Con esa autoridad fue que el exdelantero tomo la palabra y se mostró completamente filoso, pero no apuntó hacia el Tata.

En diálogo con el canal de Youtube, Social Sports, el mundialista en 1998 y 2002 aseguró que los líderes del Tri son unos 'pechos fríos', aunque salvó al portero del América. "Hoy los líderes son puros pechos fríos, creo yo, como se dice. Siento que por jerarquía Memo Ochoa es el único que puede externar su punto de vista", disparó.

Según Hernández, los referentes de la Selección de México prestan más atención a los aspectos extracancha y no a lo profesional: "Ser un líder no es tener un buen partido dentro de una eliminatoria, son muchas cosas, hoy los jugadores no hablan, los jugadores líderes no se pelean, les importa más arreglarse el cabello o salir en un comercial que partirse la madre en la cancha. Yo lo veo así, a lo mejor me equivoco, pero me han transmitido eso".

Los logros del Matador Hernández en México

Luis Hernández supo anotar 35 goles en 87 partidos con la playera de la Selección Mexicana (0.4 de promedio). Más allá de estos números, es destacado por ser el máximo anotador del país en Mundiales (con ocho dianas totales en dos participaciones) y Copas América (nueve tantos en dos certámenes). Fue campeón de la Copa Oro de 1996 y de la Copa Confederaciones 1999.