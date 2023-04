El inicio de la etapa del argentinoDiego Cocca como director técnico de la selección mexicana generó en todos los jugadores mexicanos, por nacimiento o naturalización, la esperanza de ser convocados, así jueguen en la Liga MX, la MLS, en Europa o en cualquier parte del mundo.

Asimismo, hay sectores desde donde se pide la renovación de la selección mexicana y que se terminen los privilegios de las vacas sagradas, pera que jugadores que no han sido convocados habitualmente, pero tienen un buen nivel, puedan ser considerados por Diego Cocca.

Desde la MLS, Alan Pulido, delantero del Sporting Kansas City, ha expresado su intención de volver a la selección mexicanaluego de superar una difícil lesión. Por otra parte, el defensa Juan Sánchez Purata, exjugadro de Tigres y ahora con el Atlanta United, espera tener una oportunidad en el Tri.

"La selección es de momentos, si bien el torneo pasado hice muchos goles para ser un central, obviamente pensaba en selección, siempre lo he soñado, pero creo que el año pasado era más complicado (ser convocado) por el tema del Mundial que estaba muy próximo, tenían en el proceso a jugadores de muchos años", comentó Juan Sánchez Purata.

Quiere llegar de la MLS a la selección mexicana

En entrevista para el podcast This is Futbol, Juan Sánchez Purata, quien vive su segunda temporada en la MLS con el Atlanta United, expresó su confianza de ser llamado por Diego Cocca. "Ahora creo que con este nuevo proyecto sí, por qué no… por qué no levantar la mano. Obviamente primero hacer las cosas bien acá que es lo más importante para ser considerado allá. Es a lo que todo jugador apunta".