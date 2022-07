El timonel de Tigres señaló que no tiene nada que ver la cantidad que hay de futbolistas foráneos en el futbol mexicano para no dar buenos resultados.

El fracaso de la Selección Mexicana Sub-20 ha desatado múltiples críticas a su alrededor y a la vez algunas justificaciones sobre lo que llevó a detonar dicha situación, pues diversos expertos en el tema, así como hombres de futbol como el Campeón Olímpico, Luis Fernando Tena, han señalado que el exceso de extranjeros dentro del futbol mexicano habría sido el detonante principal para que México quedara fuera de Juegos Olímpicos y del Mundial de la especialidad.

"Tiene que haber menos extranjeros, tiene que regresar el ascenso y descenso. Hay que seguir trabajando bien en fuerzas básicas, hay equipos que lo han hecho bien en los últimos años, hay que meterlos a jugar y darles fogueo internacional, hay muchos jóvenes ya jugando en el extranjero y eso es lo que se necesita. Calidad hay", sentenció el reconocido entrenador, quien actualmente dirige a la Selección Guatemalteca Mayor, para Marca.

Pero esto derivo en declaraciones que contrastan como las de Miguel el “Piojo” Herrera, quien señaló como fracaso lo realizado por el equipo de Luis Pérez en el Premundial Sub-20 de Honduras y decidió arremeter contra los que aseguran que el exceso de jugadores foráneos en la Liga MX afectan para nutrir al conjunto azteca, ya que asegura que de ahí no viene el verdadero problema de la falta de buenos resultados del Tri.

En conferencia de prensa, Herrera declaró que los jugadores de calidad se ganan un lugar en el primer equipo sin importar si hay o no algún extranjero, pues su labor principal es abrirse las puertas a base de empeño y trabajo: “No podemos estarnos escudando en si hay o no muchos extranjeros, o que la competencia o que no se les da la oportunidad. Los jugadores con calidad van a salir”.

Incluso el entrenador de Tigres UANL expuso algunos ejemplos de éxito que lo han conseguido: “Lainez con 17 años salió, Edson también, Chucky salió, Pizarro, son jugadores con condiciones y van a salir. Córdova, que tendrá que pelearse el puesto con alguien, Si estás bien preparado no tienes que estar pensado si hay más o menos extranjeros. Me pasó el caso de Mina, no era de menor calidad, era un gran delantero y le dije a Raúl: 'Tu eres el titular hasta que tú quieras, el día que lo dejes entrar a Mina no sé si te vaya a volver a dejar entrar' y Raúl no lo dejó entrar, es cuestión de que los muchachos se pongan las pilas, los mexicanos deben trabajar y no importa quien venga”.