El ex arquero de las Águilas confesó que el jugador del Galaxy no irá a Qatar 2022 por temas extra cancha.

La pasada Eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022 trajo consigo diversas críticas a la Selección Mexicana, pues de acuerdo a analistas, medios y algunos ex futbolistas no convence con respecto a lo que pretenden presentar en la justa mundialista. Pero uno de los que ha salido en defensa del proceso de Gerardo “Tata” Martino y compañía es el ex guardameta de las Águilas del América y del Tri, Moisés Muñoz.

En entrevista EXCLUSIVA para Bolavip México, Moisés dio a conocer que confía en el proceso del técnico argentino: “Yo no creo que la Selección esté lista en este momento, creo que necesita trabajo, recuperar la magia y mística que tenían a la llegada del “Tata” Martino, pero no tengo duda de que así será”, no tengo ninguna duda que llegando el Mundial la Selección estará preparada para demostrarnos su máximo nivel en el futbol. Yo creo que será una gran participación, será efectiva y eficiente para competir de la mejor manera, la verdad estoy positivo ante este papel, aunque se les ha critica mucho”.

Mucho se ha hablado sobre si Javier “Chicharito” Hernández debería ser considerado con el equipo azteca para Qatar 2022, situación que para Muñoz ya no hay margen de maniobra pues la decisión del timonel sudamericano sobre no incluir al futbolista de Los Ángeles Galaxy estaría basada en temas extra cancha, y de acuerdo al legendario arquero del Atlante, ante esto ya no se puede hacer nada.

“Un jugador como Chicharito que está pasando por un gran momento, es un centro delantero goleador que tiene gol en este momento siempre será bienvenido, siempre hará falta en una selección. Sin embargo, todos sabemos que el tema que ha sucedido con Javier Hernández y Gerardo Martino es extra cancha, entonces ahí no hay nada que hacer, mientras tanto extrañaremos a un delantero que tiene gol”.

Ante esto, el Campeón con América en 2013, reveló que la opción para que el Tri llegue a buen puerto en Qatar será Raúl Jiménez en quien tiene plena confianza de salir adelante: “Raúl es un extraordinario jugador que tiene una mentalidad ganadora y sobretodo perseverancia, además de que tiene mucha disciplina y sé que esa forma física y el gol le regresarán la confianza, por lo que veremos de nuevo a un jugador con mucha personalidad como nos tiene acostumbrados, con mucha entrega y sobretodo con gol, que es lo que realmente se va a necesitar en este Mundial”.