Marcelo Flores es sin dudas uno de los futbolistas mexicanos del momento, ganándose el cariño prematuro de la afición por haber elegido a la Selección Mexicana de Futbol, donde en el próximo amistoso ante Guatemala disputado en los Estados Unidos tendrá la posibilidad de seguir demostrando para qué está.

Una vez más, al igual que en reiteradas ocasiones, el joven futbolista del Arsenal se refirió al cariño que tiene por el país, heredado de su familia. "Me pasaron ese amor desde chico y creo que lo que me hizo jugar para México fueron ellos, porque es un sueño y un orgullo jugar por ellos y representar a la Selección Mexicana", expresó en diálogo con TUDN.

Sin embargo, el atacante fue más allá y se animó a evidenciar a qué equipo del futbol mexicano le va, el cual tiene que ver con el pasado como futbolista de su padre, Rubén Flores. No, no se trata del Club América o las Chivas, ni ninguno de los considerados grandes del balompié azteca, aunque sí uno de los más tradicionales.

¡Marcelo Flores confesó que tiene un cariño especial por los Potros de Hierro!, aunque admitió que no sigue mucho el futbol mexicano: "Creo que al Atlante porque mi papá jugó ahí. La verdad no sé mucho de la liga porque no la veo tanto", añadió el seleccionado nacional nacido en Canadá.

Será la segunda oportunidad que tendrá el futbolista de tener minutos la mayor del Tricolor. Su primer convocatoria y estreno en el campo de juego se dio en el amistoso con empate ante Chile. Y esta ocasión podrá llenarle el ojo a Gerardo Martino en el duelo ante los Chapines, el miércoles 27 de abril a las 19:30 horas del Centro de México.