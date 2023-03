Ya pasaron varios meses desde que Gerardo Martino culminó su ciclo en la Selección Mexicana, pero el entrenador argentino no ha desaprovechado las oportunidades para hacer una valoración de lo que fue su gestión en el banquillo del Tri.

El Tata habló de varios aspectos que condicionaron su desempeño y reconoce que tal vez no era la mejor opción, pues considera que lo mejor para una selección es ser dirigida por un DT que haya trabajado en la liga del país que representa.

"Es mejor, y lo dije en el proceso, tomar las riendas de una selección habiendo dirigido en el país porque da un mejor panorama del escenario, de los jugadores, de cómo se desarrolla el medio y sus componentes", dijo en entrevista para el periodista Tomy Arguelles.

En ese sentido, Martino asegura que esa es una de las diferencias más importantes con respecto a lo que fueron sus anteriores etapas en Sudamérica, donde tuvo la oportunidad de dirigir a las Selecciones de Paraguay y Argentina.

"Hay cuestiones que por más que uno se informe, no es lo mismo haberlas vivido cuando sucedieron a que alguien las haya contado. Me pasó en Paraguay y Argentina, no así en México", agregó el Tata sobre su experiencia en el futbol internacional.