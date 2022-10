Si semanas atrás Jorge Sampaoli no había sido tajante sobre la posibilidad de que Jesús Tecatito Corona pueda representar a la Selección de México en el Mundial de Qatar, ahora parece tener más claro el panorama respecto al futbolista que forma parte de la plantilla que tiene a cargo en Sevilla.

“Tecatito va progresando día a día; su fecha de alta para que vuelva a entrenar progresivamente con el grupo es el 1 o 2 de diciembre”, comenzó diciendo en una rueda de prensa. Las fechas previstas, entonces, determinan que si Martino de todos modos decidiera convocarlo con seguridad se perdería los tres partidos de fase de grupos, ante Polonia, Argentina y Arabia Saudita.

Fue haciendo ese análisis que el propio Jorge Sampaoli determinó que las posibilidades de que Jesús Corona dispute el Mundial son casi nulas, aunque será Martino el encargado de decidir si quiere o no incluirlo en la lista de 26 futbolistas convocados. “Por el informe médico no veo que pueda tener esa posibilidad. Yo me manejo con lo que me dicen los médicos aunque la evolución de él ha sido buena después de tener una lesión grave”, manifestó el entrenador que lideró, aunque con muchas turbulencias, al seleccionado argentino en el Mundial de Rusia.

Según el entrenador del Sevilla, adelantar los tiempos de rehabilitación del Tecatito sería muy riesgoso más allá de los propios deseos del futbolista y del cuerpo técnico de El Tri. "Si pudiera ayudarlo lo haría, pero acá la responsabilidad es del médico que va a determinar si puede o no jugar", concluyó.