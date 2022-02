¿Por qué Hirving Lozano no está en las Eliminatorias con México?

Se viene el comienzo de la Selección de México en lo que tiene que ver con el camino dentro de las Eliminatorias Concacaf para llegar al Mundial Qatar 2022. Dentro de lo que es la lista presentada por Gerardo "Tata" Martino, una de las bajas más impotantes tiene como protagonista a ni más ni menos que Hirving "Chucky" Lozano. ¿Por qué no fue convocado?

La realidad es que el Chucky estuvo varios días fuera de las canchas luego de haber sufrido una dura lesión el 11 de julio ante Trinidad y Tobago. Como no vio mucha actividad en la pretemporada junto a Napoli, y principalmente que todavía no habían novedades en cuanto a su recuperación del traumatismo craneal que padeció, el Tata decidió no citarlo por precaución.

Los rumores indican que, al parecer, esta decisión fue consensuada entre el director técnico argentino y el mismo jugador, quien el domingo pasado afrontó más de 70 minutos en cancha ante el Genoa pero no pudo estar en su mejor nivel. El volante utilizará estos días sin actividad en su club para poder seguir poniéndose a punto futbolísticamente para prepararse no solamente para varios partidos, incluido el inicio de la Europa League, sino también para las jornadas 4, 5 y 6 de las Eliminatorias Concacaf.

En cuanto al reemplazo que ocupará su lugar, la realidad es que el "Tata" decidió convocar al jugador del Inter Miami Rodolfo Pizarro, de quien se dice que no estaría pasando por el mejor de sus momentos, a nivel rendimiento, en el equipo al cual milita. Recordemos que Javier "Chicarito" Hernández, Héctor Herrera y Diego Lainez son otras de las bajas sensibles de la Selección.

¿Cómo son los números de Hirving "Chucky" Lozano con la Selección de México?

Hirving "Chucky" Lozano posee un total de 48 partidos disputados en lo que va de su trayectoria dentro del combinado selectivo, el cual inició su participación el 10 de febrero de 2016, en la victoria 2 a 0 que consiguió la "Tri" frente a Senegal en un amistosos internacional. Hasta el momento, el extremo de 26 años posee 14 goles marcados.

¿Cuándo fue la última vez que Hirving "Chucky" Lozano vistió la camiseta de México?

La última aparición del Chucky con la camiseta del Tricolor fue en el primer partido de la Copa Oro que el seleccionado disputó ante Trinidad y Tobago, el 11 de julio del presente año, con los 16 minutos en cancha que tuvo que luego desembocaron en el fuerte golpe que causó su traumatismo craneal, el cual lo marginó del resto de la competición.

¿Cuáles son los partidos que tendrá que jugar México durante esta Fecha FIFA?

Los dirigidos por Gerardo “Tata” Martino tendrán tres encuentros muy importantes durante esta triple Fecha FIFA. El inicio de esta Ronda Final de las Eliminatorias de la Concacaf será el jueves 02 de septiembre, donde México recibirá a Jamaica. Luego deberán visitar a Costa Rica el domingo 05 y a Panamá el miércoles 08.