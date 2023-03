Dentro de la visita de México a Surinam, es una realidad que Orbelín Pineda no va a jugar el partido correspondiente a la Liga de Naciones de la Concacaf.

¿Por qué no juega Orbelín Pineda en México vs. Surinam por la Liga de Naciones de la Concacaf?

La Selección de México retoma la actividad en una nueva Fecha FIFA tras su mal paso en el Mundial de Qatar 2022, en este caso buscando el liderato del Grupo A1 de la Liga de Naciones de la Concacaf 2022-23. En frente va a estar su par de Surinam en el choque a efectuarse en el Frank Essed Stadion de Paramaribo el jueves 23 de marzo.

El duelo de turno implicará el debut de Diego Cocca como el nuevo director técnico del seleccionado, en otra elección hacia un nativo en Argentina para reemplazar a Gerardo Martino. La primera nómina de jugadores elegida por el ex entrenador de Atlas es de casi 36 integrantes, por lo que evaluará cada una de las opciones disponibles para conformar el grupo.

Pasamos hacia las bajas que presenta el conjunto mexicano para afrontar el partido, en este caso con Orbelín Pineda. El ex integrante de Chivas de Guadalajara y actual miembro del AEK Atenas de Grecia no disputará de entrada el cotejo de turno, a lo que repasaremos el argumento de su ausencia.

Orbelín Pineda no jugará el partido de Surinam vs. México porque es uno de los preservados de cara al choque con Jamaica, decisión tomada por el entrenador. Por una cuestión logística, y de conectividad de vuelos, algunas figuras que militan en el viejo continente no dirán presente en el primero de los duelos en la fecha FIFA de marzo.

Cabe resaltar que excepciones hay en esta determinación y son las de Julián Araujo, Gerardo Arteaga, Johan Vásquez, Santiago Giménez y Erick Gutiérrez. Ante ello, el mediocampista trabajará en el CAR de la Ciudad de México, con vistas a llegar con el mayor ritmo posible para afrontar el choque final contra los jamaiquinos.