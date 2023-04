Priorizó Chivas y no la Selección Mexicana: Alexis Vega develó la charla que tuvo con Diego Cocca

El ciclo de Diego Cocca en la Selección Mexicana comenzó con los encuentros correspondientes a la Liga de Naciones de la Concacaf 2023, donde el Tri acabó por amarrar el boleto al Final Four. En dicha convocatoria, no estuvo Alexis Vega, figura de Chivas que priorizó terminar de recuperarse de su lesión en la institución rojiblanca.

Después de participar en el Mundial de Qatar 2022, Alexis Vega no estuvo en el inicio del nuevo ciclo en la Selección Mexicana, pero esto, según contó en TUDN, fue consensuado con el entrenador Diego Cocca. Y es que el atacante del Rebaño todavía se recuperaba de una lesión, por lo que no era conveniente acelerar el proceso.

"Sí, hablé con él antes de que saliera la convocatoria. Él me hizo saber que estuviera tranquilo, que si no veía mi foto en la convocatoria no pasaba nada, que era por lo de mi lesión, que él quería que regresara de la mejor manera", detalló Alexis Vega sobre su charla con Diego Cocca, entrenador de la Selección Mexicana.

De todas formas, Vega contó que también priorizó el sumar minutos con Chivas, ya que es allí donde tiene que estar bien para encontrar su mejor forma en el Tri: "Yo también le pedí un tiempo, que me dejara ir con mi equipo a Estados Unidos, a los amistosos. Por ahí había la posibilidad de ir a la Selección, pero yo tomé la decisión de quedarme en mi club", afirmó el atacante.

Quiere hacerlo bien en Chivas

"Me tengo que ganar mi lugar. Aquí en mi equipo es en donde me gano mi lugar y si en la próxima convocatoria estoy adentro, estaré contentísimo. Ya sé como trabaja más o menos Cocca, también me tocó en el Juego de las Estrellas. También le gusta jugar bastante al futbol y espero que nosotros podamos entenderle a su idea de juego", explicó Alexis Vega sobre el nuevo ciclo en el Tri.