Bien dicen que mexicanos y chinos hay en todo el mundo, y en el futbol esa frase no puede ser más cierta, pues cada vez es más habitual que hay nombres en el tintero de la Federación Mexicana de Futbol, de jugadores que tienen la posibilidad de decantarse por los colores de la Selección Mexicana. Precisamente eso ha ocasionado la globalización, pero no necesariamente México es la única opción que tienen, y se ha convertido en una constante que también puedan militar con la Selección de Estados Unidos.

En esta ocasión ha surgido un nuevo nombre que se perfila a tener un futuro más que prometedor en el balompié internacional, pues a su corta edad ya juega en el balompié de Alemania. Se trata nada más y nada menos que del joven Johan Gómez, quien está a la búsqueda de emular la trayectoria de su hermano Jonathan y poder ser convocado por México o por el conjunto de las Barras y las Estrellas.

"De Estados Unidos a veces me llegan mensajes. De México no he sabido nada. Hay muy buenas ligas aquí en Alemania. Definitivamente voy a empezar a llamar más la atención y luego tener llamados a la Selección porque mi meta es jugar un Mundial. Me falta, pero ahí voy en el proceso", dio a conocer el joven futbolista en entrevista para ESPN, mientras se encuentra en su proceso de formación en Alemania.

Johan es hijo de padres mexicanos, pero nacido en Arlington, Texas, sitio donde comenzó su pasión por el futbol pues desde muy pequeño fue parte de la academia del Dallas FC para posteriormente emigrar a Europa y comenzar a cumplir su sueño de ser parte de las competencias internacionales más importantes del mundo, pues actualmente se encuentra jugando para el PSV Zwickau de la Tercera División de Alemania.

Con esta gran oportunidad en sus manos, Gómez desea seguir peleando por un puesto en la Selección Mexicana de Gerardo “Tata” Martino y con ello aspirar a asistir a un Mundial, pero podría pasar por la misma situación que Marcelo Flores, pues está muy confiado en que llamará la atención, pero eso no debería condicionar los colores que se elijan representar como señaló Martino en conferencia de prensa.