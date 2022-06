El Tri necesita conseguir los tres puntos ante Indonesia y luego esperar una combinación de resultados en el Grupo C.

La Selección Mexicana tuvo un buen inicio en el Torneo Maurice Revello, anteriormente conocido como Esperanzas de Toulon, consiguiendo una importante victoria contra Ghana en su debut. Sin embargo, el Tri no pudo mantener el buen ritmo y luego sufrió una dura derrota ante Venezuela por el marcador de 2-1, en el marco de la segunda fecha del Grupo B.

El tropiezo contra la Vinotinto dejó a los de Raúl Chabrand en una posición muy comprometida, pues actualmente no dependen de sí mismos para lograr el boleto a las Semifinales. Es por eso que el duelo contra Indonesia resulta tan importante para el Tri, ya que tiene la obligación de sumar una victoria y luego esperar una combinación de resultados.

Vale destacar que a la ronda de los cuatro mejores del Torneo Maurice Revello se puede clasificar de dos maneras: siendo líder del grupo o culminando la ronda como el mejor segundo. La primera opción ya está descartada para la Selección Mexicana, debido a que Venezuela se quedó con la victoria en su duelo frente a Ghana y ya es inalcanzable para el Tri.

Es así como las opciones de la Selección Mexicana se reducen al escenario de clasificar como mejor segundo del certamen. Aunque no es una tarea sencilla, debido a que el combinado azteca está por debajo de los otros sublíderes del Torneo Maurice Revello, lo cierto es que las probabilidades son altas siempre que se consigan los tres puntos ante Indonesia.

¿Qué necesita México para clasificar a semifinales?

Lo primero que debe hacer el equipo de Chabrand es vencer a Indonesia y luego esperar por el cierre del Grupo C, cuyos partidos se llevarán a cabo este lunes 6 de junio. El Tri necesita que el segundo de dicho sector no supere la barrera de los seis puntos, algo que también podría darse en caso que Colombia y Japón no se saquen diferencias.

Grupo A

POSICIÓN EQUIPO PUNTOS DIF 1 Francia 7 +9 2 Argentina 6 -2 3 Panamá 5 +1 4 Arabia Saudita 0 -8

Grupo B

POSICIÓN EQUIPO PUNTOS DIF 1 Venezuela 9 +2 2 México 3 0 3 Indonesia 3 0 4 Ghana 0 -2

Grupo C