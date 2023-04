Santiago Giménez atraviesa un extroardinario momento en Países Bajos. El delantero mexicano es la gran referencia ofensiva del Feyenoord, equipo que está muy cerca de consagrarse campeón de la Eredivisie tras una temporada inolvidable.

El Bebote lleva 20 goles en lo que va de campaña y está llamado a ser uno de los máximos referentes en el recambio generacional de la Selección Mexicana, donde Diego Cocca necesita con urgencia la presencia de un hombre de área como Santi.

Vale destacar que Giménez no fue considerado por Gerardo Martino para la pasada Copa del Mundo, por lo que ahora tiene como objetivo brillar en el próximo Mundial y para ello se inspira en una de las reflexiones más famosas de Chicharito.

“Siguiendo el consejo de Chicharito, hay que imaginarse cosas chingo***, entonces siempre uno trata de imaginarse lo más grande y trabajar para eso que luego se da. Porque desde mi perspectiva no hay imposibles”, dijo en diálogo con André Marín.

Destaca el trabajo de Cocca

Aunque apenas comienza este nuevo ciclo en la Selección Mexicana, el Chaquito se muestra muy contento con la buena comunicación y el entendimiento que ha tenido con Cocca, con quien se siente cada vez más confiado de cara a lo que viene.

"Cocca me pareció una persona muy humana, que le gusta comunicarse mucho, apenas llegó y ya tuvimos cinco llamadas. Cuando me tocó ir también estuvimos hablando un par de cosas, me gustó mucho eso porque te genera confianza", finalizó.