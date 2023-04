Muchísima polémica ha causado la no convocatoria de Víctor Guzmán en los primeros partidos de Diego Cocca al mando de la Selección Mexicana. Y ahora explotó el jugador.

¡Se cansó! Víctor Guzmán lanzó durísimo dardo a Diego Cocca por no citarlo a la Selección Mexicana

Víctor Guzmán atraviesa un presente extraordinario con la playera del Deportivo Guadalajara y se ha transformado en una pieza fundamental para Paunovic. Él es, en parte, uno de los motivos por los que el cuadro rojiblanco está en la parte alta de la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2023 de Liga MX. Por eso, muchos lo han pedido para la Selección Mexicana...

Claro, el Pocho es uno de esos jugadores que pueden aportarle algo diferente al mediocampo y al ataque de un equipo, por lo que el Tri debería aprovecharlo ante la escases de elementos. Sin embargo, Diego Martín Cocca ha sido tajante en sus primeras convocatorias y no lo tuvo en cuenta. Ni siquiera en la citación con puros futbolistas del ámbito local.

Esto ha generado y sigue generando muchísima polémica, ya que se trata de uno de los mejores ofensivos de la actualidad. Su ausencia se debería a motivos extrafutbolísticos, evidentemente, y esto colmó con la paciencia del nacido en Guadalajara: le lanzó un durísimo dardo al entrenador argentino.

En plática con Récord, Víctor Guzmán rompió el silencio acerca de este tema y apuntó: "Al final de cuentas no sé qué es lo que Diego (Cocca) pretenda en los jugadores que tiene en la posición. No te sabría decir qué es lo que está pasando, a final de cuentas, mis actuaciones, el día a día con Chivas, en su momento con Pachuca, son lo que me daba para que estuvieran hablando de mí".

“Diego es el que decide, y si a lo mejor como él lo dijo, le gusta otro que está en la posición, incluso que tenga menos goles o menos asistencias, es él quien decide. Yo seguiré haciendo lo mío, lo mejor que está en mi persona, ayudando al equipo, es algo que no está en mí", sentenció el Pocho, dejando en claro que no hay argumentos futbolísticos para no citarlo al Tri.