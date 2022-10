En la noche de ayer, América recibió un fuerte cachetazo de parte de Toluca luego de que haya caído por 2-1 en la ida de la semifinal de la Liguilla de la Liga MX. Por otro lado, uno de los grandes culpables de este resultado fue Guillermo Ochoa, por lo que Paco Gabriel de Anda no dudó en tundir al portero al cuestionar si de esa manera iba a jugar en la Copa del Mundo.

El Mundial de Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina ya que faltan tan solo 31 días para el primer juego, por lo que la lupa está encima del Tri. No es para menos debido a que el seleccionado de Gerardo Martino no convence en ninguna de sus líneas y el entrenador no da soluciones, mientras que las lesiones aparecen día a día y los posibles reemplazantes no convencen.

De todas maneras, lo que parecía dar seguridad se encontraba en la portería con Guillermo Ochoa. Sin embargo, ayer por la noche, en el Estadio Nemesio Díez, Memo Ochoa salió mal y llegó el primer gol de Toluca gracias a Haret Ortega. Tampoco pudo frenar el penal que cobró Leo Fernández, lo que consagró una noche fatídica al guardameta Azulcrema.

Debido a esto, Paco Gabriel de Anda analizó la actuación de América y no dudó en criticar a Ochoa al cuestionar si de esa manera va a atajar en Qatar 2022. “Lo de Ochoa, yo entiendo que no es su fuerte salir, pero no lo puedes hacer así. No se trata de hacer leña del árbol caído, pero ¿Así va a salir Ochoa con Lewandowski? Ni siquiera es que tarde, sale con temor la deja ahí, no puede un tipo de la jerarquía de Ochoa salir como salió esta noche", expresó en Futbol Picante.

Cabe recordar que en las últimas semanas quien criticó a Guillermo Ochoa fue Christian Martino en una entrevista con Enrique Garay en la que marcaba que no mejoró nunca. “Se fue al descenso en dos ligas distintas. Tuvo un Mundial impresionante en Brasil 2014 y en ese lapso se habló de clubes enormes para él como Liverpool y Milán, y sí, ataja cabrón, pero tiene muchas deficiencias. Paco Memo supo acondicionarse con sus vicios y falencias que no trató de mejorar porque abajo de los postes es figura con muchas condiciones", expresó el periodista de TV Azteca.