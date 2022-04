La Selección Mexicana busca dejar atrás el empate ante Estados Unidos en el Estadio Azteca, donde no pasó del 0-0 y dejó pasar una gran chance para acercarse al Mundial de Qatar 2022. El Tri se jugará la clasificación en los últimos dos partidos correspondientes en las Eliminatorias CONCACAF, cuando visite a Honduras y reciba a El Salvador.

Honduras llega sin chances de clasificar a Qatar 2022 y las diferencias entre ambos planteles son muy grandes si se miran los jugadores de uno y otro lado. Sin embargo, el futbol mundial ha dado sobrados ejemplos de que no se puede subestimar a los rivales ni mucho dar por ganado el encuentro antes de ingresar al campo de juego. El Tri no puede relajarse en las últimas dos jornadas si no quiere sufrir para obtener su ansiado boleto.

En ese sentido, la Selección Mexicana recibió una noticia que puede dar algo más de tranquilidad de cara al choque ante Honduras. Y es que Romell Quioto, capitán en el último duelo ante Panamá, tiene serias chances de quedarse afuera del partido. El delantero, uno de los nombres más importantes de la nómina, no se entrenó en la jornada de este sábado y permaneció en el hotel.

Quito se quedó en la concentración de Honduras junto al equipo médico, por lo que parece difícil que pueda estar en el choque de mañana ante la Selección Mexicana, a disputarse en el Olímpico de San Pedro Sula. Hasta el momento la Federación de Fútbol no dieron a conocer ninguna lesión, ni tampoco lo hizo el entrenador Hernán “Bolillo” Gómez, pero Quioto fue reemplazado a los 78 minutos del último partido, por Ángel Tejada.

¿Secuelas del desgaste?

Aunque por ahora no se haya confirmado ninguna lesión, puede que Romell Quioto haya sentido el gran desgaste realizado ante Panamá, donde se encontró muy solo en el ataque de su equipo durante gran parte del encuentro. La importancia del delantero se explica en un dato: sólo se perdió un partido de las actuales eliminatorias, en octubre, cuando acusó una lesión en el muslo posterior de la pierna derecha.