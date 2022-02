La pasada fecha FIFA fue muy cuestionada sobre las decisiones que tomó el timonel de la Selección Mexicana, Gerardo “Tata” Martino acerca de quién sería pieza clave en el campo de juego, y es que dejó a jóvenes que se encuentran haciendo las cosas bien en diversas ligas en la banca o no los consideró para ser parte de su convocatoria, como fue el caso del guardameta de Santos Laguna, Carlos Acevedo.

Con información de Marca, el guardameta de los Laguneros confesó que una de las cosas que más le ilusiona al ser requerido por la escuadra tricolor es ser compañero nada más y nada menos de Memo Ochoa, pues el cancerbero guerrero, reveló que es un gran admirador de lo que ha conseguido el actual portero de las Águilas del América, pues reconoce todo lo que ha conseguido tanto a nivel clubes como con el cuadro azteca.

"Desde que sales en la convocatoria se tiene la ilusión de estar ahí, no me voy a poner a llorar y solo me queda esperar una convocatoria pronto. Con el trabajo se va a dar. Le tengo mucho respeto a Memo por la trayectoria que tiene y me visualizo entrenar con él. Lo tengo bien visualizado, le tengo gran respeto a los porteros mexicanos y mis objetivos están bien trazados. Hay que hacer un buen torneo aquí en el club".

Y es que hace unos meses, el propio Acevedo dio a conocer que provocó interés de un equipo europeo, por lo que desea que Martino y compañía lo vuelvan a contemplar para que también pueda migrar pronto al Viejo Continente, y con ello cumpla otro de sus sueños que es jugar con otras figuras en el balompié extranjero, pues analistas y técnicos han revelado que las cualidades del arquero son muy destacadas.

Ahora Carlos se alista para recibir a su ídolo y el América, duelo en el que asegura que una victoria sería muy especial: "Es una linda oportunidad de conseguir el primer triunfo. La realidad es que no estamos en el lugar donde queremos estar, estamos pasando por una etapa de transformación de la manera de jugar que teníamos", reveló el futbolista quien se ha convertido en uno de los mejores cancerberos de la Liga MX.