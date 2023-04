El ciclo de Diego Cocca acaba de comenzar en el Tri, pero las críticas contra Gerardo Martino no paran de aparecer. Por otra parte, luego de las declaraciones de Alejandro Zendejassobre su supuesta extorsión, el exentrenador de México salió a confrontar al futbolista de América.

“En México hubieron cosas que se habían dicho, eso de la extorsión. Yo sé que no se le puede decir a un técnico que me tiene que poner sí o sí, es muy claro, no sé por qué dijo eso, si él mismo dijo que no habló conmigo", comentó en su momento el futbolista cuando dio las razones para elegir jugar con Estados Unidos.

Por otra parte, ya lejos de la Selección Nacional de México, y luego de rechazar a Boca Juniors de Argentina, Gerardo Martino le contestó a Alejandro Zendejas. En diálogos con The Athletic comentó que el jugador quiso supeditar su firma para jugar en el Tri en relación a su futuro cercano con su presencia en el Mundial de Qatar 2022.

“Estábamos a punto de jugar una Copa del Mundo. Era un jugador que estaba en buena forma, que actuó como si su decisión estuviera sujeta a lo que potencialmente podría pasarle o a las decisiones que pudiéramos tomar. No pensé que eso fuera justo”, comentó el entrenador.

Y agregó: “Hay que tomar decisiones con convicción. Si estaba convencido de que quería jugar para los Estados Unidos, entonces está perfectamente bien. No hay mucho en esto. No vale la pena seguir discutiéndolo porque terminó cuando el jugador tomó su decisión”.