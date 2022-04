Gerardo "Tata" Martino se ve sonriente de cara a que la Selección Mexicana comience su preparación de cara a la Copa del Mundo. Pero el propio entrenador reconoce que es una felicidad efímera, pues revela que ser el estratega del Tri es una responsabilidad muy grande, por lo que sólo son pequeños esbozos los que se puede dar para sonreír, pues sabe que tiene mucho trabajo por hacer de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

"Estamos clasificados y vale la pena sonreír. No pretendo disfrutar con un trabajo que tiene tanta responsabilidad, hoy estamos tranquilos, y en algún momento me puedo dar el lujo de sonreír por un gran momento", reveló el "Tata", quien también aprovechó cómo se encuentra su salud de cara a los compromisos que tienen de cara a la Copa del Mundo, pues señala que fue un procedimiento que no le permitió viajar con el equipo azteca.

"En febrero estuve sometido a un procedimiento de desprendimiento de retina, y esa burbuja que tengo aún no ha desaparecido, cuando lo haga ya podré subir a un avión". Martino también fue cuestionado sobre si hay algún futbolista que tenga las puertas cerradas del conjunto azteca, a lo que fue muy concreto al confesar que no, que simplemente es una cuestión de rendimiento.

"Nadie le puede cerrar las puertas a ningún futbolista. Sobre Mozo, él estuvo en el 2020, y no puedo cerrarle la oportunidad de estar a nadie, siguen teniendo las puertas abiertas". En el mismo tenor, el entrenador sudamericano fue cuestionado acerca de el por qué no se ha dado el llamado de Javier "Chicharito" Hernández, quien los aficionados han aclamado constantemente, pese a que el futbolista tapatío se ha devaluado estrepitosamente en el mercado, así como en su consistencia en la MLS, a lo que Martino fue tremendamente contundente.

"El entrenador en turno no lo ha llamado desde hace dos años, y por ello no tengo por qué dar explicaciones a la prensa de las decisiones que ocurren en el interior de la Selección Mexicana. Simplemente es una decisión y punto, no tengo por qué dar más explicaciones al respecto", concretó el técnico de México, quien cambió su semblante ante este tema, el cual cortó de tajo.

¿Martino se queda hasta 2026?

Durante la sesión de preguntas y respuestas entre Yon de Luisa, Gerardo "Tata" Martino y la prensa, el titular de la Federación Mexicana de Futbol habló sobre si se ha contemplado la continuidad del estratega sudamericano para la Copa del Mundo de 2026, a lo que De Luisa fue muy contundente al respecto, ya que reveló que el contrato del argentino estaba hasta el momento hasta Qatar 2022.

"Una vez que terminemos este mundial platicaremos con el Profe Martino al respecto y analizaremos la situación. Es un hecho que estamos felices no sólo con el Tata, sino con su cuerpo técnico, todos son unos grandes profesionales, pero primero tenemos que acabar este ciclo, que era el que se había hablado y pactado con él para después analizar las opciones que tenemos enfrente".