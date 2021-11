En las últimas horas se armó una gran polémica en torno a la Selección Mexicana, ya que un miembro del Cuerpo Técnico anterior a la llegada de Gerardo Martino criticó fuertemente a un referente del plantel. Hablamos de las palabras que Pompilio Páez, auxiliar de Juan Carlos Osorio, le dedicó a Guillermo Ochoa, capitán e ídolo del Tri. Claro, al portero no le gustaban para nada las rotaciones que hacía el entrenador...

"Fue Ochoa... con Memo costó mucho la confianza, porque al profe Osorio le gustaba rotar a los arqueros y a él no le gustaba esa situación", apuntó el asistente colombiano. Cabre recordar que bajo el mando del polémico Osorio, hubo 3 arqueros con mucha participación: Memo participó en 24 partidos, Alfredo Talavera en 9 y José de Jesús Corona en 12. En una posición tan importante, quizás esto no es lo más aconsejable.

Guillermo Ochoa, blanco de la crítica de Páez, no tardó en responderle a su manera en el diálogo que mantuvo con TV Azteca. Por supuesto que no se iba a quedar cruzado de brazos ante esta acusación, por lo que decidió halagar a Gerardo Martino por hacer lo que Juan Carlos Osorio no hacía con el equipo: darle continuidad a los jugadores en posiciones estratégicas. A pesar de que no lo nombró, todos sabemos que fue hacia él el mensaje.

"Está claro. A diferencia de otros entrenadores, otros procesos, hay posiciones que sí son clave, que no puedes estar dándole rotaciones donde se requiere tener esa calma mental, esa tranquilidad para jugar, esa paciencia", apuntó con contundencia Memo. La portería es uno de los puestos más importantes en el equipo, por lo que necesitas tener a alguien con repleta confianza y seguridad, no a 3 elementos que no saben si son titulares o suplentes.

"Porque son posiciones donde conforme pasan los minutos te sientes con más seguridad y eso se lo proyectas al equipo. Entonces trato de respaldar eso que el Tata Martino me da", sentenció Guillermo Ochoa. Pasaron más de 3 años de la salida de Osorio de la Selección Mexicana, pero es evidente que algunos futbolistas todavía no le perdonan sus maneras de trabajar con el equipo.