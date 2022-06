México no ha conseguido mostrarse contundente y por ello han recibido múltiples críticas pues tan sólo faltan unos meses para que se lleve a cabo la Copa del Mundo de Qatar de 2022, situación que de acuerdo a Héctor Herrera, sólo hay que mejorar detalles puntuales, pero en especial destacó a pregunta expresa de Bolavip México, que tienen que dejar de ser nobles y más "mañosos" en el campo de juego.

"Uruguay tenía muy claro a qué jugaba, cortaban todas nuestras jugadas, hacían faltas que acababa con el ritmo del partido, los ataques, creo que nosotros en ese aspecto somos nosotros muy nobles. No me refiero a pegar patadas sino a hacer faltas tácticas o que nos puedan ayuda a terminar en gol. No sé si es ser más rudos, pero si ser más mañosos, yo le llamaría tener más experiencia, creo que somos muy nobles a la hora de jugar y proponer el juego".

De acuerdo a Herrera, este coincidió con Gerardo Martino con que estos partidos son para probar y analizar sus rivales para el Mundial: "Es verdad que se nos pregunta sobre la falta de contundencia, pero debemos estar tranuilos y conscientes de ue debemos trabajar y mentalidad fuerte van a llegar. Hay varios puntos que pudiéramos mejorar, yo creo que el principal es la contundencia, en los últimos partidos hemos tenido pocas oportunidades y creo que tenemos una gran selección para generar más y darle más juego a los delanteros, pero no me preocupa, ya que tenemos jugadores desequilibrantes".

Tata Martino pide que se tomen los partidos amistosos como aprendizaje

Ahora la Selección Mexicana se alista para su siguiente encuentro de preparación de cara a la Copa del Mundo, y por ello ante Ecuador, Gerardo "Tata" Martino, prepara una nueva cara por parte del equipo azteca, pero aseguró qque lo que sucedió ante Uruguay o Nigeria no define cómo llegarán a la Copa del Mundo de Qatar, por lo que toma estos encuentros de preparación como mero aprendizaje.

"Atender y tratar de neutralizar las fortalezas del rival ese será nuestro objetivo. Analizamos lo que ofrece Ecuador y lo que hay que mejorar del partido ante Nigeria, también revisamos lo que ellos hicieron con el mismo rival que nosotros tuvimos, así que todo esto es un aprendizaje y no perder de vista que el objetivo se logró que era ir a la Copa del Mundo, por lo que de aquí a Qatar todo es un aprendizaje. Nada nos garantiza que lleguemos de la misma forma dentro de cinco meses. Los jugadores estarán en nuevos campeonatos, esto sólo es una etapa de aprendizaje".