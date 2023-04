Jaime Lozano fue uno de los tantos nombres que sonó para reemplazar a Gerardo Martino y convertirse en el líder del proyecto futbolístico de la Selección Mexicana de cara al Mundial de 2026. Sin embargo, como es de público conocimiento, no fue elegido por los directivos de la FMF y el que tomó este lugar de privilegio fue Diego Martín Cocca, Bicampeón de Liga MX con Atlas.

El hombre identificado con Pumas UNAM y que hizo un enorme trabajo con la Sub-23 presentó su plan e ideología a la cúpula dirigencial que estaba a cargo de seleccionar al nuevo entrenador, pero se llevó una enorme decepción al ni siquiera ser visto como una opción real. ¿El motivo? Simplemente lo querían como Auxiliar Técnico...

En plática con ESPN, Jimmy reveló la razón por la que rechazó ser asistente de Diego Cocca: "Tuve la oportunidad de ser auxiliar institucional. No es que no me haya gustado, pero no es la mejor forma y en esa junta donde se me pidió colaborar presenté un proyecto como técnico y me tenían visto como un auxiliar, no como DT. No era lo que pretendía".

El joven estratega de 44 años estaba muy ilusionado con poder tener esta oportunidad de estar al mando de la Selección Mexicana, pero se llevó un cachetazo de realidad y se ha quedado a disgusto. Actualmente, se encuentra sin trabajo tras lo que fue su flojo paso por Necaxa.

Jaime Lozano quería a un DT mexicano, no a Cocca

"Me hubiera encantado que el entrenador sea mexicano porque ya tuvimos a dos extranjeros (Juan Carlos Osorio y Gerardo Martino) y ahora confiemos en un mexicano, y más en un Mundial que es en casa. Si Miguel Herrera o Ignacio Ambriz hubieran hecho lo que yo hice, yo votaba por ellos", reconoció Jaime Lozano.