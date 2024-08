Jaime Lozano podría volver al ruedo antes de lo esperado en un club particular

Tras el fracaso de no pasar la Fase de Grupos de la Copa América 2024 en Estados Unidos, Jaime Lozano fue cesado de la Selección Mexicana. Tras no poder en una zona con Ecuador, Venezuela y Jamaica, el joven entrenador fue corrido de su cargo por no poder ser competitivo.

ver también Javier Aguirre desafiante: La frase que hace ilusionar a todo México de cara el Mundial del 2026

Sin embargo ese golpe puede ser una nueva oportunidad para el estratega de 45 años. Cuando parecía que se tomaría un tiempo más de descanso, el DT suena para dirigir a un particular equipo que tiene el detalle de que aún no se encuentra compitiendo.

Lozano podría ser nuevo director técnico de San Diego FC, la nueva franquicia de la MLS que comenzará a participar del torneo en 2025. Tyler Heaps, director deportivo del club, dio a conocer que el Jimmy está en carpeta para asumir en la institución.

¿Jaime Lozano se reencuentra con el Chuky Lozano? [Foto IMAGO]

“Conocemos muy bien a Jimmy Lozano dentro de la organización. Él es uno de los candidatos, seguro”, subrayó. “Ha pasado por nuestro escritorio muchas veces en términos de puntos de discusión, pero lo que puedo decir es que estamos en la parte final del proceso con los candidatos. Estaremos listos para anunciar a ese candidato muy pronto”, aseveró con entusiasmo.

De concretarse su llegada sería su quinta experiencia como DT. Pasó por Querétaro en 2017, la Selección Mexicana Sub-23 entre 2018 y 2021, Necaxa en 2022 y por la Selección Mexicana entre 2023 y 2024. Sería su primera vez dirigiendo en el extranjero.

Publicidad

Publicidad

ver también Pudo cambiarlo todo: la negativa que dejó a Jaime Lozano fuera de la Selección Mexicana

¿Se reencuentra con Lozano y Ochoa?

Un dato no menos es que el DT podría reencontrarse con dos jugadores que borró del combinado nacional. Ya está confirmado que Hirving Lozano se sumará como jugador franquicia en 2025 cuando se vaya del PSV. El otro que también podría sumarse al equipo es Guillermo Ochoa, quien quedó libre tras su paso por la Salernitana.