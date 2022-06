Selección Mexicana: Max Verstappen trolleó a Sergio Pérez por el "No era penal" de 2014

Son pocas las parejas de pilotos de una escudería que mantienen una buena relación fuera de la pista. Esto es algo extraño de encontrar, por lo que hay que celebrar la gran conexión que tienen Sergio Pérez y Max Verstappen dentro de Red Bull Racing. A pesar de que actualmente están peleando el título mundial de la Formula 1 entre ellos, tienen tiempo para divertirse y burlarse del otro en buen tono.

En las últimas horas, el equipo austríaco publicó el tercer episodio de "Talking Bull", un podcast donde los corredores tienen la posibilidad de sostener una plática informal sobre el presente que atraviesan. Luego de hablar de lo que fueron los Grandes Premios de Azerbaiyán y Mónaco, el neerlandés decidió trollear al mexicano cuando tocaron el tema del Mundial de Qatar 2022.

Claro, la rivalidad entre México y los Países Bajos ha crecido enormemente después de lo sucedido en Brasil 2014, por lo que SuperMax aprovechó para abrirle una herida a Checo que parecía cerrada. "Somos buenos fingiendo. Lo siento, pero (Arjen) Robben ya no está jugando, así que tenemos que encontrar a alguien más que sea bueno fingiendo", señaló entre risas el último campeón de F1, haciendo clara referencia a aquel penal inventado por Pedro Proenca.

Más adelante, Max Verstappen reveló cómo ve a ambas Selecciones en la actualidad: "La verdad no sé cómo esté la Selección Mexicana, pero hace unos días nosotros (Países Bajos) vencimos 4-1 a Bélgica (de visitante), que fue un buen resultado ante el número 2 del Ránking de FIFA, aunque eso no diga mucho". Pérez, ante esto, respondió: "Por ahora (México) no está tan bien, el problema es que estamos llegando al final de una generación y tenemos varios jóvenes. En 2014 fue el mejor equipo que tuvimos en los últimos años".

¿En qué fase pueden cruzarse México y Países Bajos en Qatar 2022?

Max Verstappen y Sergio Pérez revivieron la chispa que quedó entre México y Países Bajos, por lo que muchos fanáticos se preguntaron en qué fase podrían cruzarse en el Mundial de Qatar 2022. Bueno, hay varias posibilidades:

- Si ambos salen primeros en sus respectivos Grupos, podrían enfrentarse en los Cuartos de Final. Primero, evidentemente, Países Bajos deberá eliminar al 2º del Grupo B y México hacer lo propio con el 2º del Grupo D.

- Si ambos salen segundos en sus respectivos Grupos, también podrían enfrentarse en los Cuartos de Final. Los europeos se medirán previamente ante el 1º del Grupo B y los latinoamericanos frente al 1º del Grupo D.

- Si uno sale primero y el otro segundo (no importa quién), estarán en cuadros distintos y solo podrían jugar entre ellos en la gran Final. Se ve como la opción más complicada.