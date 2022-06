El central viene de hacer una muy buena temporada en Italia, pero todavía no ha tenido minutos en los amistosos que juega el Tri en Estados Unidos.

Selección Mexicana: ¿Por qué no juega Johan Vásquez en el amistoso ante Uruguay?

La Selección Mexicana disputa su segundo amistoso en el marco de la gira por Estados Unidos, previo a lo que será su participación en la Liga de Naciones. Los dirigidos por Gerardo Martino se miden ante Uruguay en un compromiso de alta exigencia, toda vez que la Celeste cuenta con casi todos sus elementos a disposición para este interesante partido.

Aunque se esperaba que el Tri saltara al campo con varios cambios en el once inicial y con la presencia de algunos jugadores que no vieron minutos en el amistoso contra Nigeria, lo cierto es que el Tata no cambió demasiado su propuesta. Y una de las ausencias que más llama la atención es la de Johan Vásquez, defensa que actualmente milita en el Genoa.

El canterano de Pumas vio desde fuera del campo la victoria de la Selección Mexicana en la primera prueba de esta gira y en esta oportunidad no será distinto. Esto sorprende a muchos aficionados debido a que fue el central mexicano con mejor rendimiento de la temporada en el Viejo Continente, pero eso no le ha permitido consolidarse en el Tri.

Sin embargo, los motivos de la suplencia de Vásquez no responden a una cuestión táctica, ni mucho menos. El central ha sido descartado del partido contra Uruguay por presentar molestias físicas en un tobillo y ante esta situación, el cuerpo técnico de la Selección Mexicana no quiere correr ningún tipo de riesgos que comprometan su recuperación.

La alineación de México vs. Uruguay:

Martino apuesta para este partido por Alfredo Talavera en la portería. Néstor Araujo, César Montes y Jesús Angulo conforman la línea de tres centrales, mientras que Gerardo Arteaga y Jorge Sánchez serán los carrileros. El mediocampo es 100% Eredivisie con Edson Álvarez y Erick Gutiérrez, ambos de gran temporada en Holanda. Tecatito Corona, Alexis Vega y Raúl Jiménez son el tridente ofensivo para buscar la victoria ante Uruguay.