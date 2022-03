La Selección Mexicana recibirá este miércoles a partir de las 19:00hs a su similar de El Salvador en el partido correspondiente a la última jornada de las Eliminatorias de Concacaf. Salvo una catástrofe futbolística, el equipo comandado por Gerardo Martino sellará su clasificación al Mundial de Qatar 2022 y lo celebrará ante su gente en el Estadio Azteca. Está todo dado para que sea fiesta tricolor, pero hay algo que preocupa al argentino...

Y no hablamos de su posible salida del conjunto nacional, ese es otro tema aparte. En este caso nos enfocaremos en las limitaciones que tendrá para el armado de la alineación. A pesar de que tiene a disposición todo el plantel (salvo Héctor Herrera, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas), el Tata no puede dejar de pensar en el futuro. Es que tiene 7 futbolistas al límite de la suspensión en la que cayó el formado en Pachuca, y no cumplirían en un partido cualquiera.

Tal como indica el reglamento de FIFA para el Mundial de Qatar 2022, aquellos jugadores que reciban dos tarjetas amarillas serán suspendidos un encuentro. Y si no pueden cumplir con la sanción en la Eliminatoria, estarán obligados a hacerlo en el propio torneo de selecciones. Esto quiere decir que se perderían el debut del Mundial, un compromiso fundamental para posteriormente poder aspirar a la clasificación a Octavos de Final.

¿Quiénes son los 7 jugadores al límite en la Selección Mexicana?

Jesús Gallardo, Nestor Araujo, Edson Álvarez, Luis Romo, Jesús Tecatito Corona, Raúl Jiménez y Gerardo Arteaga son los 7 jugadores del Tri que recibieron una amonestación y ante El Salvador correrán el riesgo de perderse un partido mundialista. Ante esta situación, Gerardo Martino analiza la posibilidad de preservar a la gran mayoría de ellos y dejarlos en el banco de suplentes.

Raúl Jiménez, ¿el único intocable?

El Tata podría elegir no utilizar a estos elementos, pero uno de los intocables es Raúl Jiménez. No tiene un recambio a la altura y es una pieza fundamental en el equipo, aunque no esté teniendo un gran promedio goleador. El segundo en esta lista podría ser Machín, quien está en un gran nivel pero constantemente cae en hacer faltas que le podrían costar otra amarilla. Tecatito también es un jugador de jerarquía, pero no está brillando y Diego Lainez podría ser una buena variante.