En la Fecha FIFA de septiembre, la última que se jugará antes de la Copa del Mundo Qatar 2022, la selección mexicana enfrentará a Perú y Colombia en partidos de preparación para los que el director técnico Gerardo el Tata Martino dio a conocer una lista de 31 jugadores de los cuales saldría la convocatoria definitiva. En esa lista está el nombre de Alexis Vega.

Alexis Vega lleva 26 partidos y tres goles con la selección mexicana en la que debutó bajo el mando de Gerardo el Tata Martino el 27 de marzo de 2019, y la posibilidad de que vaya a Qatar se incrementa ante las lamentables lesiones que han sufrido alguno de sus compañeros de la ofensiva.

"Es una pena ver a mis compañeros estar lesión tras lesión", dijo Alexis Vega y habló del tridente integrado por Jesús Manuel el Tecatito Corona, Raúl Jiménez e Hirving el Chucky Lozano. "El Tecatito es importantísimo para nosotros, para mí es el mejor jugador mexicano, nos pega bastante porque es un jugador que en cualquier momento nos puede cambiar un partido, no se diga de Raúl, después de su lesión ha trabajado bastante para regresar lo mejor de su lesión, por ahí tambien el Chucky ha pasado por varias lesiones".

A sus 24 años de edad y a seis de haber hecho su debut en la Liga MX, el delantero de las Chivas del Guadalajara señaló por qué es conveniente que sea integrado en la lista de 26 jugadores para la Copa del Mundo Qatar 2022. "Me encuentro en el mejor momento de mi carrera, donde he encontrado mayor madurez, donde he encontrado más constancia en cada partido, sin duda esto es gracias a mis compañeros que aportan su granito de arena en cada partido", dijo Alexis Vega.

Alexis Vega piensa en el clásico ante América

Mientras se llega el momento de conocer la lista definitiva de jugadores para el Mundial Qatar 2022, Alexis Vega enfocó su atención al clásico nacional enre las Chivas del Guadalajara y las Águilas del América: "Falta muy poco para ver una lista para una Copa del Mundo, pero ahorita estoy pensando en América, después del partido ya veremos que pasa; es un partido en el que cualquier jugador quisiera resaltar y ser referente. Estoy seguro que junto a mis compañeros haremos lo posible para sacar el resultado y después irnos a selección".