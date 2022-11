No hubo fuerza humana que hiciera cambiar de postura a Carlos Vela. El delantero de Los Angeles FC (LAFC) se rehusó a asistir a la Copa del Mundo Qatar 2022 con la selección mexicana a pesar de un último intento que hicieron por parte de la Federación Mexicana de Futbol.

Lanegativa de Carlos Vela a volver a la selección mexicana después de un alejamiento de más de cuatro años después del Mundial Rusia 2018 ha sido muy cuestionada en los medios de comunicación. David Faitelson, periodista de ESPN, ha sido uno de los más críticos con el delantero del LAFC.

En su cuenta de Twitter, Hérculez Gómez, comentarista de ESPN, retomó el video en el que Carlos Vela argumentó su retiro voluntario de la selección mexicana: "Ya es momento de los jóvenes, del Chucky (Hirving Lozano), Tecate (Jesús Manuel Corona), (Diego) Lainez, (Alexis) Vega, todos los jugadores vienen mejorando, son jóvenes, creo que tienen mucho que dar y que demostrar. Yo tuve mi oportunidad, no pude conseguir que México llegara más lejos que con otros jugadores, entonces ya es momento de que sean otros los que intenten y que nos puedan llevar a donde otros no pudimos".

David Faitelson publicó en redes sociales que "me parece absurdo “rogarle” a un futbolista para que juegue con la selección mexicana. Si Carlos Vela es capaz de desechar un Mundial, tiene una mentalidad muy pobre pese a ser un buen futbolista…" Y Hérculez Gómez le hizo un recordatorio al publicar el video en el que David Faitelson le planteó al delantero el siguiente cuestionamiento: "Carlos, yo te quiero preguntar una cosa: ¿no crees que en algún momento más adelante, no has pensado en ello, te vas a arrepentir de no haber jugado más con la selección mexicana de futbol, sobre todo en lo que más debe hacerle ilusión a un futbolista que es jugar un Mundial? ¿No te vas a arrepentir de eso?"

David Faitelson volvió a criticar a Carlos Vela

Ante la insistente pregunta, Carlos Vela adoptó una actitud arrogante y respondió de manera lacónica sin inmutarse y sin ninguna expresión en el rostro: "No". Y Hérculez Gómez se rio ante la actitud del jugador a la pregunta de su compañero. David Faitelson no se quiso quedar callado con el recuerdo y respondió en Twitter: "¡Una decepción total! Un gran futbolista pero sin mentalidad…"